فتح باب المشاركة بمسابقة «صحة وسعادة» في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، فتح باب المشاركة بمسابقة «صحة وسعادة» التي أطلقتها مؤخراً؛ بهدف تعزيز وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية تبني الأنماط الصحية للوقاية من الأمراض المختلفة، والتشجيع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل عام للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. وتأتي هذه المسابقة، التي تستهدف الفئة العمرية فوق 18 سنة، ضمن جهود ومبادرات هيئة الصحة بدبي لتحسين صحة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم، من خلال تحفيزهم على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، حيث رصدت الهيئة لهذه المسابقة جوائز نقدية وعينية تصل قيمتها إلى 240 ألف درهم سيتم منحها لـ(30) فائزاً وفائزة بالمناصفة بين الجنسين.

وأكدت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذه المسابقة التي تعكس حرص «الهيئة» والتزامها بالحفاظ على الصحة العامة للسكان، من خلال الترويج لأنماط الحياة الصحية بين جميع أفراد المجتمع. وقالت الدكتورة العوضي إن مسابقة التحدي التي ستنفذها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع منصة «STEPPI» وعيادات «إستر الطبية» ستستمر خلال الفترة من بداية شهر أغسطس المقبل وحتى نهاية العام الجاري، حيث تتضمن العديد من المسابقات وتحديات اللياقة والأنشطة البدنية التي تناسب مختلف الحالات الصحية للمشاركين. وأوضحت شروط ومعايير الفوز بهذه المسابقة، ومنها: مدى قدرة المتسابق على إحداث التغيير بمعدل مؤشر كتلة الجسم في نهاية المسابقة، ومستوى السكر التراكمي في الدم، إضافة إلى عدد خطوات المشي التي يقوم بها على مدار الأسبوع، وعدد مرات ممارسة التمارين الرياضية في الأسبوع، مؤكدة أهمية خلو المتسابقين من أية أمراض تتعارض مع ممارستهم للأنشطة التي تؤثر على وضعهم الصحي.

وأوضحت الدكتورة العوضي أن المسابقة سيتم تنفيذها عبر مراحل عدة يقوم خلالها فريق طبي مختص بمتابعة النمط الصحي لكل متسابق، وتقييم تأثير التغييرات في سلوك المشاركين وعاداتهم الغذائية والنشاطات التي يمارسونها، ومدى تأثيرها على صحتهم ولياقتهم والمؤشرات المختلفة لكتلة الجسم ومعدل السكر التراكمي، ومعدل التغيير في مستوى الكوليسترول وغيرها من المؤشرات التي تحدد نتيجة كل متسابق ومدى استيفائه لشروط ومعايير الفوز بالمسابقة.

وقالت الدكتورة العوضي، إن «الهيئة» ستقوم بالإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة خلال شهر يناير المقبل ضمن مشاركة الهيئة بفعاليات معرض الصحة العربي 2024م، داعية أفراد المجتمع إلى المبادرة للمشاركة في هذا التحدي الذي يشكل فرصة ثمينة لتحسين الصحة والمساهمة في جعل دبي أكثر صحة وحيوية ونشاطاً.