شراكة بين جامعة «محمد بن راشد للطب» و«ميديكلينيك»

دبي (الاتحاد)

وقعت «ميديكلينيك» مستشفى ويلكير الشرق الأوسط اتفاقية شراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية لتقدم خدمات التدريب السريري، حيث تعتبر أحد الشركاء الأكاديميين للجامعة. تشمل اتفاقية الشراكة تقديم التعليم الطبي لكل من الطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا، وتفخر ميديكلينيك مستشفى ويلكير بأنها أول مستشفى خاص في المنطقة يعقد شراكة مع إدارة التعليم الطبي العالي في الجامعة للمساهمة في تدريب برنامج التخصص في طب المسالك البولية.

ويُقدّم البرنامج في مستشفى دبي تحت قيادة الدكتور ياسر سعيدي، مدير البرنامج وبإشراف الدكتور سلام الحسني، استشاري المسالك البولية ورئيس القسم، فرصة أن يتعرّف الأطباء المقيمون على بُعد إضافي من الرعاية الصحية الخاصة في المستشفى.