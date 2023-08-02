12 مليون درهم من «دار البر» لعلاج 405 مرضى

دبي (الاتحاد)

تكفلت جمعية دار البر بنفقات علاج 405 مرضى، من شريحة ذوي الدخل المحدود، من جنسيات مختلفة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بتكاليف إجمالية وصلت إلى 12 مليوناً 162 ألفاً 420 درهم.

وأوضح الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن هذا العدد من الحالات المرضية، المُصاب أصحابُها بأمراض مُختلفة، استفاد من الدعم الإنساني الطبي للجمعية، خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الحالي، في ظل مُساهمات ودعم المُحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء، من الأفراد ورجال الأعمال والميسورين، والمُؤسسات في القطاعين الخاص والعام. وبين الدكتور المهيري أن إدارة الزكاة والخدمة الاجتماعية في «دار البر» وغيرها من إدارات الجمعية تُطبق منظومة وآليات مُتكاملة، وعمليات استقصاء دقيقة وشاملة، ميدانياً ومكتبياً، حول مدى استحقاق أصحاب الحالات المرضية للمساعدات المادية الصحية وتحمُّل تكاليف العلاج عنهم، مع استيفاء صاحب طلب المُساعدة الصحية لكافة المُستندات والوثائق الشخصية، والأوراق الرسمية، التي تُثبت حالته الصحية والمادية، في ظل عجزه عن دفع تكاليف العلاج، بهدف التأكد من وُصول المُساعدات إلى مُستحقيها فقط.

من جانبه، قال يوسف اليتيم، مُساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في الجمعية: إن «دار البر» تفتح قنوات إلكترونية وتقليدية عدة، للتبرع لصالح «المرضى المحتاجين» وغيرهم، تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجمعية، ومندوبي الجمعية في المراكز التجارية، ومراكز خدمة المتعاملين في دبي وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وعبر البرامج الإذاعية الأسبوعية.