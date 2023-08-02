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نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تدعو لبذل جهود عاجلة لتعزيز العمل المناخي

شعار الأمم المتحدة
2 أغسطس 2023 22:50

حثت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي وصلت اليوم إلى البرازيل تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البرازيلية، المجتمع الدولي على بذل جهود عاجلة لتعزيز العمل المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة، وضمان الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية

ودعت في حديث خلال اجتماعها مع عدد من المسؤولين البرازيليين، إلى العمل من أجل مناصرة خطة تحفيز أهـداف التنمية المستدامة، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، وضمان أن يكون للدول النامية صوت قوي على طاولة صنع القرار، مستعرضة أبرز التحديات التي تواجهها منطقة أميركا اللاتينية، التي عانت بشدة من تداعيات جائحة "كـوفيد-19"، ومن زيادة الفقر والصراعات الاقتصادية.

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وعبرت السيدة أمينة محمد، عن قلقها إزاء عدم إحراز المجتمع الدولي التقدم المطلوب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أكثر من 50% من هذه الأهداف أظهرت تقدما ضعيفا أو غير كاف، فيما توقفت أو انعكست 30% منها، بما في ذلك الأهداف الحاسمة المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر والجوع وتخفيف آثار تغير المناخ.وشددت على أهمية قمة أهداف التنمية المستدامة المزمع انعقادها في سبتمبر المقبل على هامش اجتماعات الجزء الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج زيارة نائبة الأمين العام للمنظمة الدولية إلى البرازيل، يتضمن إجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني حول دور البرازيل في تسريع العمل لتحقيق خطة 2030 والتزامات المناخ.كما يتضمن برنامجها أيضا زيارة منطقة الأمازون في ولاية بارا، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في بيليم عاصمة الولاية بشأن "حوارات أمازون" المقبلة.

المصدر: وام
التغير المناخي
الأمم المتحدة
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