تفاهم بين شركة «عُمان والاتحاد للقطارات» ومجموعة «جندال شديد»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، الشركة المشتركة لتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية، وشركة «جندال» للصلب والطاقة، وهي إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الصلب والطاقة وقطاعي التعدين والبنية التحتية، وشركة «جندال شديد للحديد والصلب» (جندال)، الرائدة في إنتاج الصلب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة تفاهم بهدف التأسيس لحلّ متكامل ومستدام وفعّال من حيث التكلفة لنقل ما يصل إلى 4 ملايين طنٍ سنوياً من مواد «جندال» الخام ومنتجاتها من مجمعها الصناعي في ميناء صحار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تدعم شركة «عُمان والاتحاد للقطارات» عمليات «جندال»، عبر تسهيل عمليات التحميل والتفريغ وتكامل العمليات، بالإضافة إلى توفير متطلبات أسطول القطارات والمحطات من خام الحديد والصلب.

وقال محمد بن زهران المحروقي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «عُمان والاتحاد للقطارات»: «تأتي شراكتنا الجديدة مع مجموعة «جندال شديد» تأكيداً على التزامنا بالارتقاء بالخدمات اللوجستية المتكاملة لتلبية احتياجات وتوقعات عملائنا المستقبلية من خلال توفير حلول شاملة تسهم في دفع عجلة النمو في مختلف القطاعات الصناعية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات. وسوف تسهم هذه مذكرة التفاهم في تمكين شركة «جندال» من تعزيز كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها، مستفيدةً من الخدمات المستدامة والسريعة والفعّالة من حيث التكلفة لشبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية».

من جانبه قال هارسشا شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة جندال شديد: «هذه لحظة مهمة لشركتنا، حيث نتطلع إلى زيادة انتشار منتجاتنا العالية الجودة والرائدة في الصناعة في المنطقة وخارجها. وقدرتنا على نقل ما يقارب 4 ملايين طن من المواد ستساعدنا بشكل كبير في عملياتنا، بالإضافة إلى طموحاتنا لتقليل بصمتنا الكربونية مع مواصلة رحلتنا كشركة واعية بالبيئة.»

وأضاف: «نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع هذا المشروع الاستراتيجي الوطني الذي سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية هائلة لكل من سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على القدرة التنافسية للمنطقة كمركز لوجستي». وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التعاون لن يسهم في تبسيط عمليات النقل والخدمات اللوجستية في شركة «جندال» فحسب، بل سيلعب كذلك دوراً في تمكين الشركة من تحقيق أهدافها المرتبطة بالاستدامة وتعزيز سلسلة القيمة الخضراء لديها. وسوف تزوّد شركة «عُمان والاتحاد للقطارات» من خلال شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية وسيلة نقل وحلاً لوجستياً يسهمان في المحافظة على البيئة، بما يساهم بالتالي في الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سلطنة عُمان ودولة الإمارات.

وخلال الفترة الماضية، دخلت شركة عُمان والاتحاد للقطارات في العديد من الشراكات التجارية والاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات الصناعية والتحولية لفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، وتقديم المزيد من الحلول والتسهيلات اللوجستية المبتكرة التي ستسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية ورفع فرص النمو والاستدامة لهذه الشركات.