الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

30 ألف تقرير من مختبر مواد البناء بعجمان

المختبر يقدم خدمات فحص عينات المواد الأساسية المستخدمة في البناء (وام)
3 أغسطس 2023 01:41

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
محمد بن زايد: جريمة «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش

أصدر مختبر مواد البناء التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان 30.264 تقريراً، حسب الإحصائيات الصادرة عن الدائرة للنصف الأول من العام الحالي 2023.
وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، أن المختبر يقدم الخدمات لجمهورالمتعاملين الذين يتوافدون لفحص عينات المواد الأساسية المستخدمة في البناء والمشاريع الهندسية، ضماناً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة.
وقال إن عدد التقارير الصادرة عن المختبر شهد ارتفاعاً مقارنة بالفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل عام 2022 عدد 27.895 تقريراً، فيما أصدر المختبر خلال النصف الأول من عام 2021، 24.005 تقارير، مبيناً أن الطفرة العمرانية والتطور في مجال العمارة والبناء والتشييد إضافة للخدمات المثالية الميسرة المقدمة في المختبر مجتمعة أسهمت في تحقيق الزيادة المذكورة.
وأضاف الحوسني أن المختبر يسير قدماً في درب التحول الذكي الكامل، لتحويل الخدمات المقدمة لخدمات تصل للمتعامل في أي وقت ومكان، مضيفاً أن المختبر يقدم خدمتين أساسيتين تشمل خدمة فحص ومطابقة مواد البناء بالمواصفات وخدمة الاستطلاع الموقعي، كما ويضم عدة مختبرات تشمل مختبر الكيمياء ومختبر التربة ومختبر الحديد ومختبر الاسفلت ومختبر الحصويات ومختبر منتجات الخرسانة الجاهزة.
جدير بالذكر أن المختبر يعمل على فحص وضبط جودة المواد المستخدمة في عمليات البناء والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة، تحقيقاً لاستدامة المباني وضمان تلبية متطلبات وتوقعات المتعاملين.

مواد البناء
الإمارات
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
آخر الأخبار
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
«الإمبراطور» يصل إلى الجاهزية بـ «عمل متكامل»
الرياضي
«الإمبراطور» يصل إلى الجاهزية بـ «عمل متكامل»
اليوم 20:00
محمد بن زايد: جريمة «داعش» بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش
الإمارات
محمد بن زايد: جريمة «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش
اليوم 19:43
«العنابي».. خسارة «غير مؤثرة» أمام الرجاء
الرياضي
«العنابي».. خسارة «غير مؤثرة» أمام الرجاء
اليوم 19:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©