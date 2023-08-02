30 ألف تقرير من مختبر مواد البناء بعجمان

عجمان (وام)

أصدر مختبر مواد البناء التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان 30.264 تقريراً، حسب الإحصائيات الصادرة عن الدائرة للنصف الأول من العام الحالي 2023.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، أن المختبر يقدم الخدمات لجمهورالمتعاملين الذين يتوافدون لفحص عينات المواد الأساسية المستخدمة في البناء والمشاريع الهندسية، ضماناً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة.

وقال إن عدد التقارير الصادرة عن المختبر شهد ارتفاعاً مقارنة بالفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل عام 2022 عدد 27.895 تقريراً، فيما أصدر المختبر خلال النصف الأول من عام 2021، 24.005 تقارير، مبيناً أن الطفرة العمرانية والتطور في مجال العمارة والبناء والتشييد إضافة للخدمات المثالية الميسرة المقدمة في المختبر مجتمعة أسهمت في تحقيق الزيادة المذكورة.

وأضاف الحوسني أن المختبر يسير قدماً في درب التحول الذكي الكامل، لتحويل الخدمات المقدمة لخدمات تصل للمتعامل في أي وقت ومكان، مضيفاً أن المختبر يقدم خدمتين أساسيتين تشمل خدمة فحص ومطابقة مواد البناء بالمواصفات وخدمة الاستطلاع الموقعي، كما ويضم عدة مختبرات تشمل مختبر الكيمياء ومختبر التربة ومختبر الحديد ومختبر الاسفلت ومختبر الحصويات ومختبر منتجات الخرسانة الجاهزة.

جدير بالذكر أن المختبر يعمل على فحص وضبط جودة المواد المستخدمة في عمليات البناء والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة، تحقيقاً لاستدامة المباني وضمان تلبية متطلبات وتوقعات المتعاملين.