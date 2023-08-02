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ارتفاع طلبات مركبات الأجرة في عجمان

الهيئة تسعى لتوفير خدمات نقل ذات جودة عالية (من المصدر)
3 أغسطس 2023 01:41

عجمان (وام) 

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كشفت هيئة النقل في عجمان عن زيادة الطلب على مركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 43%، لتحقق بذلك خطط الهيئة الاستراتيجية في تطوير منظومة النقل في الإمارة. وأكد عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان، أن الهيئة تسعى لتوفير خدمات نقل ذات جودة عالية تتناسب مع متطلبات المستخدمين، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طلبات مركبات الأجرة بلغ 35.286 طلباً خلال النصف الأول من 2023.
وذكر أن تطبيق (route) شهد إقبالاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت نسبة الزيادة المستهدف لتصل إلى 171% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي وبعدد طلبات 9.539 طلباً لمركبات الأجرة عن طريق التطبيق خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح أن عدد طلبات مركبات الأجرة هاتفياً بلغ 25.747 طلباً خلال النصف الأول من العام الحالي وبلغت نسبة الزيادة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ فيه عدد الطلبات لمركبات الأجرة 21.079 طلباً هاتفياً.
ويمكن للمستخدمين طلب مركبات الأجرة عن طريق تطبيق (route) المتوفر على أنظمة ios وandroid، أو عن طريق الاتصال أو التواصل من خلال تطبيق (الواتساب) على الرقم 600599997.

مركبات الأجرة
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سيارات الأجرة
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