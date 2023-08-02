5 ضوابط لحماية الأطفال من الغرق بالمسابح

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي الأسر إلى الالتزام بالإرشادات الضرورية لتجنب غرق الأطفال في المسابح، مؤكدة ضمن حملة «صيف بأمان»، اهتمامها بزيادة الوعي المجتمعي لمنع الأطفال من ممارسة السباحة بمفردهم في الأحواض المنزلية.

وأكدت شرطة أبوظبي، أن الوعي والمسؤولية المجتمعية يعدان الخط الأول للتصدي لحوادث الغرق، باتباع التعليمات وإرشادات السلامة والتقيد بالنصائح التي تحث على السلوكيات والتصرفات الإيجابية من أجل سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن هناك خمسة إرشادات يجب الالتزام بها لسلامة الأطفال هي:

أولاً: وضع سياج ‪ آمن حول أحواض السباحة بالمنازل حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول إليها بمفردهم وأن تكون الأرضية مانعة للانزلاق وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة التي يجب أن تكون مزودة بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها

ثانياً: عدم انشغال الآباء بالهاتف أو بالعالم الافتراضي أثناء ممارسة الأطفال السباحة، مشيرة إلى أنه خلال دقائق قليلة قد تحصل حادثة الغرق في حال عدم اليقظة والقرب من الأطفال.

ثالثاً: ارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة.

رابعاً: يجب أن يتعلم الآباء والأمهات ومقدمو الرعاية والأطفال الأكبر سناً وأصحاب أحواض السباحة كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي الفوري للغريق قبل وصول فرق الإسعاف.

خامساً: تعليم الأطفال مهارات البقاء على قيد الحياة في الماء، وذلك بتعليمهم دروساً في السباحة وتعلم المهارات الأساسية في السلامة المائية، ومن بينها كيفية الوقوف في الماء، والبقاء على الشاطئ أو قرب حافة المسبح.