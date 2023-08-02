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خدمات محاكم رأس الخيمة الإلكترونية عبر «الهوية الرقمية»

أحمد الخاطري
3 أغسطس 2023 01:41

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أعلنت محاكم رأس الخيمة الانتهاء من ربط خدماتها الإلكترونية والذكية المخصصة لـ «فئة الأفراد» بتطبيق «الهوية الرقمية»، مما يتيح لهم تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية من خلالها، وإجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان، من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أنه يأتي إطلاق الخدمة الجديدة للحصول على الخدمات الإلكترونية عبر «الهوية الرقمية»، في إطار الجهود المتواصلة التطويرية لتحقيق التحول الرقمي، وضمن استراتيجية «محاكم بلا ورق»، وتوجهها الإلكتروني والذكي نحو توفير كافة خدماتها القضائية والعدلية والمجتمعية والأسرية بشكل رقمي.
وذكر الخاطري، أنه أصبح متاحاً للأفراد الاستفادة من جميع خدمات المحاكم الإلكترونية والذكية المتوفرة على الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، وتطبيق mRAK الذكي، باستخدام الهوية الرقمية من دون الحاجة إلى التقدم بطلب الاشتراك في نظام الخدمات الإلكتروني المعمول به مسبقاً.
وأكد رئيس دائرة المحاكم، أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التوجهات الحكومية الذكية نحو تطبيق الهوية الرقمية للمتعاملين لاستخدام الخدمات التي توفرها المحاكم، وإتمام معاملاتهم وطلباتهم بكل سهولة ويسر، والوصول للخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير تجربة أفضل وأكثر مرونة للمتعاملين.
وأضاف أن إطلاق خدمة تفعيل استخدام الهوية الرقمية للمتعاملين للحصول على الخدمات الإلكترونية والذكية، ستساهم بشكل كبير في تعزيز سعادة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة، وتقديم خدمات قضائية ترقى لتطلعاتهم، مشيراً إلى أن المحاكم وفرت تحت مظلة خدماتها الرقمية مجموعة من الخدمات وصل عددها 347 خدمة، للأفراد والمحامين ومكاتب المحاماة، والشركات والبنوك. 

محاكم رأس الخيمة
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الهوية الرقمية
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