صيانة 5 قاعات للأفراح في العين

إيهاب الرفاعي (العين)

انتهت بلدية مدينة العين من صيانة وإعادة تأهيل 5 قاعات للأفراح موزعة في عدد من مناطق المدينة استعداداً للمناسبات الاجتماعية والتي يأتي على رأسها موسم الأعراس، حيث نفذت البلدية أعمال الصيانة اللازمة لقاعات هيلي وزاخر والعامرة وسويحان والظاهر، فيما يجري العمل على استكمال صيانة قاعات رماح والوقن والقوع والهير والمتوقع الانتهاء منه في بداية شهر يوليو 2023، وذلك في إطار حرص بلدية مدينة العين على توفير المرافق والخدمات المجتمعية وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تساهم في الارتقاء بالخدمات البلدية وإسعاد المجتمع.

وأوضح أحمد علي الكويتي مدير إدارة عمليات خدمات المجتمع، أن قاعات الأفراح في مدينة العين تعتبر إحدى الوجهات الرئيسة التي يقصدها السكان لتنظيم مناسباتهم الاجتماعية وتحظى بالإقبال الكبير؛ نظراً لتوزعها في مواقع متميزة في المدينة، وزيادة قدرتها الاستيعابية والتشغيلية وللتسهيلات والخدمات المتكاملة التي تقدمها.

وأضاف الكويتي: عملت بلدية مدينة العين على وضع ومتابعة إنجاز خطة شاملة لهذا العام لصيانة وإعادة تأهيل جميع قاعات في مدينة العين، والبالغ عددها 9 صالات أفراح وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة شملت الأعمال المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والتشطيبات الداخلية والخارجية، وأنظمة التكييف، حيث تم عمل صيانة تضمنت معالجة الأصباغ والأرضيات وتوريد وتركيب عدد من أبواب الألومنيوم، بالإضافة إلى صيانة عدد من دورات المياه، وتوريد وتركيب وحدات إنارة داخلية وخارجية، علاوة على التأكد من كفاءة أنظمة السلامة والعزل، حيث تم الانتهاء من صيانة أربع قاعات، فيما يجري العمل على استكمال صيانة خمس قاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال الكويتي: إن قاعات الأفراح قد شهدت خلال الربع الأول من عام 2023 إقبالاً متزايداً من قبل الجمهور، حيث بلغ عدد الحجوزات المعتمدة 237 حجزاً، داعياً الجمهور للاستفادة من خدمة حجز قاعات الأفراح إلكترونياً من خلال منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم)، حيث تتيح الخدمة حجز القاعات طيلة أيام الأسبوع ولا يستغرق إنجاز الخدمة أكثر من 6 دقائق، مؤكداً أن الجهات المختصة بالبلدية تقوم وبشكل دوري بالأعمال الرقابية اللازمة على الصالات، سواء من ناحية الكفاءة التشغيلية أو أداء مشغلي القاعات من القطاع الخاص، كما تستقبل ملاحظات وشكاوى الجمهور عن طريق القنوات المتاحة.