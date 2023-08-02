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تفاهم بين «دفاع مدني دبي» و«محمد بن راشد للإسكان»

تفاهم بين «دفاع مدني دبي» و«محمد بن راشد للإسكان»
3 أغسطس 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

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وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي؛ بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة المثمرة بين الجانبين والتنسيق بينهما، لضمان توفير أحدث حلول الحماية والسلامة والوقاية لمساكن المواطنين في إمارة دبي، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أماناً.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وعمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
واتفق الطرفان على دعم وتعزيز دورهما في مجالات الشراكة المثمرة بينهما، من خلال التعاون لتوفير مزيد من الحلول المبتكرة لإجراء ربط الأنظمة بين الجهتين لمتابعة حوادث مساكن المواطنين، لتوجيه إشعار على الفور بحدوث حادث حريق، بما يتيح انتقال موظفي المؤسسة إلى مكان الحادث، وإيجاد حلول إسكانية للأسرة المتعرضة للحادث إذا تطلب الأمر.
كما تنص مذكرة التفاهم على التنسيق مع شركات التأمين لتسريع إجراءات جبر الضرر وتعويض المساكن المؤمن عليها. وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للعمل على دراسة أسباب الحوادث وعمل خطط استراتيجية للوقاية والحد منها. وتم الاتفاق أيضاً على تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين للتنسيق ومتابعة المستجدات وإيجاد الحلول طويلة الأمد لكافة المعوقات المحتملة التي قد تطرأ من أجل تطبيق بنود اتفاقية الشراكة. ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما لحصر مساكن المواطنين القديمة وتنفيذ حملة تسويق لجهاز إنذار الحريق «حصنتك» لتركيبه في تلك المساكن لضمان سلامة وأمن القاطنين فيها من حوادث الحريق.
وأكد  الفريق المطروشي أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، يأتي ضمن جهود الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة، بما يسهم في الوقاية من الحرائق وسرعة الاستجابة لها وتعزيز سلامة وأمن القاطنين فيها، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً. وشدد سعادته على أهمية توفر جهاز «حصنتك» في جميع المساكن لتعزيز ضمان الحماية والسلامة والوقاية للقاطنين في هذه المساكن. كما أشار إلى أن هذه المذكرة من شأنها تعزيز وتحسين أداء رجال الإطفاء والإنقاذ بما يسهم في الوقاية والحد من وقوع الحرائق.
من جانبه، رحّب  عمر بوشهاب بهذه الاتفاقية قائلاً: «نحرص في المؤسسة على عقد الشراكات المثمرة مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، وتعتبر مذكرة التفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، خطوة مهمة لتعزيز جودة حياة مواطني إمارة دبي». 

الإدارة العامة للدفاع المدني
دبي
الإمارات
الدفاع المدني
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
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