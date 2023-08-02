«جبل جيس» يسجل 25 درجة مئوية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إذ بلغت أعلى درجة حرارة سجلت أمس 50.2 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بينما كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح الأمس كانت 25 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، كما شهدت عدد من مناطق الدولة هطول أمطار خفيفة، مع طقس صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، وظهرت السحب شرقاً صاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح اليوم الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح غد «الجمعة» على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيان نهاراً وسرعتها من 10إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. كما يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من10 إلى 25 كلم/ س تصل إلى40 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.