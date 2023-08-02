الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«خيرية الفجيرة»: توزيع 7 ملايين وجبة طعام

سعيد الرقباني
3 أغسطس 2023 01:41

الفجيرة (وام) 

أخبار ذات صلة
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
محمد بن زايد: جريمة «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش

أعلن معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، توزيع 7,397,938 وجبة طعام على الفقراء والمحتاجين، منذ تأسيس مشروع «حفظ النعمة» وحتى شهر يونيو من العام الجاري، منها 101.043 وجبة طعام تم توزيعها منذ بداية عام 2023 حتى منتصف هذا العام.
وقال معالي سعيد الرقباني، إن مشروع حفظ النعمة الذي بدأ بفكرة مستنيرة ودعم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وبدأت الجمعية في تنفيذه عام 2004، يعد أحد المشاريع الرائدة في الجمعية، والذي حقق انتشاراً واسعاً في كافة مناطق الفجيرة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى نشر ثقافة الترشيد وحفظ الطعام الزائد في البيوت، وتثقيف أجيال الشباب، وتوعية الأسر وتشجيعهم للمحافظة على الفائض من الطعام وتقديمه إلى المحتاجين عبر حفظه في ثلاجات حفظ النعمة. وأوضح الرقباني أن الجمعية تقوم بتنفيذ توسعة جديدة في خدمات مشروع حفظ النعمة، بتجهيز 15 موقعاً إضافياً جديداً يضم ثلاجات وبرادات مياه إضافة إلى 60 موقعاً قائماً حالياً بجوار مساجد إمارة الفجيرة ودبا في الأحياء والتجمعات السكانية، يضم كل موقع براد مياه وثلاجة مجهزة لاستقبال الطعام ملصق عليها تعليمات الاشتراطات الصحية، ليصبح العدد الإجمالي 75 موقعاً، يضم 150 ثلاجة لحفظ الطعام وبراداً للمياه.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن الهدف من مشروع حفظ النعمة هو السعي للاستفادة من الطعام الفائض وسد الحاجة لدى الشرائح المستفيدة، بوصول المساعدات الغذائية بطريقة سهلة وآمنة، والمحافظة على البيئة من خلال تدوير الفائض عن الحاجة بطريقة صحية بعيداً عن الهدر والإسراف، وغرس ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع، وحفظ الموارد الغذائية والاستفادة منها على وجه أفضل.

الإمارات
خيرية الفجيرة
الفجيرة
سعيد الرقباني
جمعية الفجيرة الخيرية
آخر الأخبار
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
«الإمبراطور» يصل إلى الجاهزية بـ «عمل متكامل»
الرياضي
«الإمبراطور» يصل إلى الجاهزية بـ «عمل متكامل»
اليوم 20:00
محمد بن زايد: جريمة «داعش» بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش
الإمارات
محمد بن زايد: جريمة «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش
اليوم 19:43
«العنابي».. خسارة «غير مؤثرة» أمام الرجاء
الرياضي
«العنابي».. خسارة «غير مؤثرة» أمام الرجاء
اليوم 19:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©