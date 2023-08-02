«خيرية الفجيرة»: توزيع 7 ملايين وجبة طعام

الفجيرة (وام)

أعلن معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، توزيع 7,397,938 وجبة طعام على الفقراء والمحتاجين، منذ تأسيس مشروع «حفظ النعمة» وحتى شهر يونيو من العام الجاري، منها 101.043 وجبة طعام تم توزيعها منذ بداية عام 2023 حتى منتصف هذا العام.

وقال معالي سعيد الرقباني، إن مشروع حفظ النعمة الذي بدأ بفكرة مستنيرة ودعم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وبدأت الجمعية في تنفيذه عام 2004، يعد أحد المشاريع الرائدة في الجمعية، والذي حقق انتشاراً واسعاً في كافة مناطق الفجيرة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى نشر ثقافة الترشيد وحفظ الطعام الزائد في البيوت، وتثقيف أجيال الشباب، وتوعية الأسر وتشجيعهم للمحافظة على الفائض من الطعام وتقديمه إلى المحتاجين عبر حفظه في ثلاجات حفظ النعمة. وأوضح الرقباني أن الجمعية تقوم بتنفيذ توسعة جديدة في خدمات مشروع حفظ النعمة، بتجهيز 15 موقعاً إضافياً جديداً يضم ثلاجات وبرادات مياه إضافة إلى 60 موقعاً قائماً حالياً بجوار مساجد إمارة الفجيرة ودبا في الأحياء والتجمعات السكانية، يضم كل موقع براد مياه وثلاجة مجهزة لاستقبال الطعام ملصق عليها تعليمات الاشتراطات الصحية، ليصبح العدد الإجمالي 75 موقعاً، يضم 150 ثلاجة لحفظ الطعام وبراداً للمياه.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن الهدف من مشروع حفظ النعمة هو السعي للاستفادة من الطعام الفائض وسد الحاجة لدى الشرائح المستفيدة، بوصول المساعدات الغذائية بطريقة سهلة وآمنة، والمحافظة على البيئة من خلال تدوير الفائض عن الحاجة بطريقة صحية بعيداً عن الهدر والإسراف، وغرس ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع، وحفظ الموارد الغذائية والاستفادة منها على وجه أفضل.