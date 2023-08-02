الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"الهلال الأحمر الإماراتي" يدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في سوريا

"الهلال الأحمر الإماراتي" يدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في سوريا
2 أغسطس 2023 20:24

ساهمت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي في دعم جهود إطفاء حرائق الغابات في ريف اللاذقية الشمالي في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وقدمت الهيئة عدد 4 سيارات إطفاء، وسيارتي إسعاف، وأدوية حروق ومسكنات، إلى الهلال الأحمر السوري في اللاذقية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لتقديم الدعم للأشقاء في سوريا لمواجهة الحرائق المندلعة.

أخبار ذات صلة
منتخب السلة يكسب سوريا في «دولية إندونيسيا»
مقتل 3 سيدات وطفل في انفجار لغم شمال شرقي سوريا

جدير بالذكر أن سفارة دولة الإمارات في دمشق شهدت مؤخرا افتتاح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج.
ويهدف المكتب إلى دعم الشعب السوري الشقيق وتنسيق الجهود المبذولة للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، ومتابعة المشاريع والبرامج في هذا الصدد.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
حرائق الغابات
سوريا
آخر الأخبار
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
«الإمبراطور» يصل إلى الجاهزية بـ «عمل متكامل»
الرياضي
«الإمبراطور» يصل إلى الجاهزية بـ «عمل متكامل»
اليوم 20:00
محمد بن زايد: جريمة «داعش» بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش
الإمارات
محمد بن زايد: جريمة «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش
اليوم 19:43
«العنابي».. خسارة «غير مؤثرة» أمام الرجاء
الرياضي
«العنابي».. خسارة «غير مؤثرة» أمام الرجاء
اليوم 19:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©