شرطة دبي تطلق مبادرة "أربعاء العافية"

أطلق مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للمرور، مبادرة "أربعاء العافية"، الهادفة إلى تعزيز جاهزية وجودة حياة الموظفين، من خلال فعالية رياضية ومعرض توعوي صحي، وذلك بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بالعمل على تعزيز الجاهزية البدنية للموظفين.

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة بفعالية مشي في مركز "فستيفال سيتي" للتسوق، ثم معرض صحي في الإدارة العامة للمرور لتقديم الدعم والرعاية والاستشارات الصحية لموظفي الإدارة، فيما سيتم تنظيم المبادرة بصورة دورية في آخر يوم أربعاء من كل شهر، في كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، إن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات الطبية والإرشادية لموظفيها بهدف تعزيز الثقافة الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، وانطلاقاً من أهمية العنصر البشري باعتباره الركن الأول في البناء المؤسسي في أي كيان.

بدوره، أكد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، أن المبادرة تعتبر من المبادرات الرياضية والصحية والتوعوية المهمة التي تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الجاهزية وجودة الحياة للموظفين، بما يسهم في تمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، لتحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

من جهته، أكد العقيد عبد العظيم عبد الحسين كامكار، مدير مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن المبادرة تأتي في إطار مشروع "قياس وتعزيز الجاهزية البدنية" الهادف إلى بناء قاعدة بيانات ذكية لجاهزية الموظفين وكفاءتهم البدنية، استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن، والطول، وفحص الجهاز العضلي الحركي، وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسية للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس بما يسهم في تقديم الاستشارات ووضع البرامج التأهيلية.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة أحمد اللنجاوي، رئيسة قسم العلاج الطبيعي، والمُشرفة العامة على مبادرة "أربعاء العافية"، إن المبادرة تضمنت تنظيم عدد من الفعاليات الصحية لمرتب الإدارة العامة للمرور، شملت فحص ضغط الدم، والسكر، وقياس الجاهزية البدنية للجسم، وفحص نسبة الأوكسجين في الدم، والكولسترول، بالإضافة إلى قياس نبضات القلب، وتقديم النصائح والإرشادات من قبل مُختصين في مجال التغذية والعلاج الطبيعي، وخصومات من قبل الشركات المشاركة في المعرض.

وفي سياق متصل، شارك مجلس تمكين أصحاب الهمم ومبادرة "الروح الإيجابية" بشرطة دبي، في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ضمن فعاليات المخيم الصيفي الذي تنظمه مدينة الطفل بدبي.

وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن هذه المشاركات تأتي في إطار جهود المجلس لضمان استمرارية تسخير كافة الإمكانات لتعزيز الوصول إلى مجتمع دامج يفي بالتزاماته تجاه تلك الشريحة من أبنائه، وفق محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية حكومة دبي "مجتمعي...مكان للجميع"، لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.

بدورها، أوضحت فاطمة بوحجير، منسقة مبادرة "الروح الإيجابية"، أن المبادرة تعمل جنباً إلى جنب مع مجلس تمكين أصحاب الهمم، لدعم الجهود المشتركة، وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن تعزيز قيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر، موجهةً شكرها إلى كافة المعنيين والشركاء المساهمين في إنجاح هذه الجهود.

وتضمنت المشاركات دورات تدريبية في الباراتايكواندو والرماية، وورش عمل في لغة الإشارة استهدف 70 طفلاً من أطفال المخيم الصيفي.