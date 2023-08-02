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"الشباب في COP28" تناقش أجندة الاستدامة والعمل المناخي

"الشباب في COP28" تناقش أجندة الاستدامة والعمل المناخي
2 أغسطس 2023 19:19

 نظمت وزارة الثقافة والشباب، ورشة توعوية بعنوان "الشباب في COP28" ضمن فعاليات المخيم الصيفي 2023، بالتعاون مع فريق رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وفريق رائدة المناخ للشباب، ومجلس الإمارات للشباب، ومجلس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للشباب، بهدف تعريف الشباب بمؤتمر الأطراف COP28، وأهمية دورهم في مواجهة تبعات التغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في شهر نوفمبر المقبل.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت بحضور ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، مداخلة عبر الفيديو لمعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب، حفزت عبرها الشباب على تبني ممارسات الاستدامة الداعمة لجهود العمل المناخي، بالإضافة إلى حث الشباب على مشاركة آرائهم وأفكارهم والمشاركة الفعالة في العمل المناخي عبر مختلف القطاعات.

من جانبه تحدث ماجد السويدي عن العمل على احتواء الجميع ضمن COP28، وسلط الضوء على الدور الفعّال لرائدة المناخ للشباب من أجل دعم آراء وأفكار الشباب وتمكين العمل الذي تقوده هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وأكد السويدي، أن دور الشباب الإماراتيين سيكون حاسما بتقديم الحلول المناخية ونجاح العمل المناخي في COP28 ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

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وعُقد خلال الحدث مجموعة من المناقشات الهادفة حول مؤتمر الأطراف COP28، وتفاصيل خطة فريق رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف، والتوجهات لإشراك الشباب في مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، بالإضافة إلى الخلوة الشبابية التي تسلط الضوء على مبادرات وفعاليات جناح الشباب في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف COP28.

من جانبها قالت فاطمة الشهياري مدير مشاريع في وزارة الثقافة والشباب والمنسق العام لفريق برنامج المخيم الصيفي للشباب،إن الخلوة الشبابية سلطت الضوء على مبادرات وفعاليات جناح الشباب في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف COP28، مشيرة إلى مشاركة 200 شاب وشابة من مختلف إمارات الدولة يناقشون أهم المبادرات وتحديات مؤتمر الأطراف.

وقال عبدالله الشحي من أدنوك أحد المشاركين في فعالية الشباب في المخيم الصيفي، إن مؤتمر "cop28" يعتبر فرصة مثالية لاشراك الشباب في الحوار العالمي لمناقشة التحديات حول تغير المناخ ويتيح لهم مناقشة أهم البرامج والمواضيع المشتركة.

من جهتها أكدت سارة المنصوري من أدنوك أهمية المخيم الصيفي لمناقشة دورهم خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف "COP28" في مواجهة تحديات المستقبل، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه دعوة خاصة للشباب للمشاركة في الاجتماعات والورش العمل وكذلك تشجيعهم على تقديم أفكارهم وحلولهم للتعامل مع تغير المناخ.

المصدر: وام
كوب 28
وزارة الثقافة والشباب
الشباب
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