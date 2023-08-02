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«اللوفر أبوظبي» يستضيف سلطان النيادي في نسخة جديدة من سلسلة «لقاء من الفضاء»

«اللوفر أبوظبي» يستضيف سلطان النيادي في نسخة جديدة من سلسلة «لقاء من الفضاء»
2 أغسطس 2023 16:51

ينظم مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، نسخة جديدة من سلسلة «لقاء من الفضاء» في إمارة أبوظبي، وذلك يوم 3 أغسطس. ويتيح الحدث فرصة التواصل مباشرةً مع رائد الفضاء سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وقبل أسابيع قليلة من عودته إلى الأرض. وسيقام الحدث في متحف اللوفر أبوظبي، في تمام الساعة 1:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وستفتح الأبواب في تمام الساعة 12:45 مساءً، على أن تغلق في تمام 1:40 مساءً. وشهدت اللقاءات الماضية مع سلطان النيادي، حضور أكثر من 9,600 شخص من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. وشارك النيادي خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية طوال 5 أشهر، في العديد من الأنشطة والتجارب العلمية، وسيمثل هذا الحدث فرصة مهمة للحضور من أجل التواصل مع رائد الفضاء الإماراتي قبل شهر من عودته إلى الأرض. يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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