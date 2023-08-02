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«شخبوط الطبية» تبدأ استخدام نسخة حديثة من نظام جراحي روبوتي

«شخبوط الطبية» تبدأ استخدام نسخة حديثة من نظام جراحي روبوتي
2 أغسطس 2023 15:49

بدأت مدينة الشيخ شخبوط الطبية استخدام نسخة حديثة وفريدة من نوعها، ممثلة في نظام جراحي روبوتي يوفر الدعم للأطباء عند إجراء عمليات استبدال مفاصل الركبة. ونجحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، من خلال هذه التقنيات المبتكرة التي تسهم في بلوغ آفاق جديدة في جراحة استبدال مفصل الركبة، في تزويد المرضى بأساليب جراحية متخصّصة عبر التخطيط ما قبل الجراحة وأثناءها، وتعزيز القدرة على اختيار حجم المفصل الاصطناعي الصحيح ودمجه بالأنسجة الرقيقة لمزيد من الفعالية. واستفاد العديد من المرضى في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية من إجراء عمليات تبديل مفصل الركبة عن طريق الروبوت. وقال الدكتور محمد معاذ عدي، استشاري ورئيس قسم جراحة العظام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: تتيح لنا المزايا التقنية الفريدة لهذه الأداة إجراء العمليات الجراحية وفقاً لاحتياجات كلّ مريض وطبيعة مفصله بما يسهم بالتالي في تحسين النتائج الجراحية وضمان مستويات أعلى من رضا المرضى، مشيراً إلى أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية نجحت في معالجة العديد من المرضى باستخدام أداة الروبوت الجديدة لاستبدال مفصل الركبة. من جانبه قال الدكتور ماثيو جيتمان، مدير الشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: يرتكز نموذجنا المتميّز للرعاية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بشكل محوري على توفير حلول الرعاية الصحية المبتكرة والشاملة لمرضانا.

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المصدر: وام
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
مفصل الركبة
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