نظام لعبور المشاة بـ«الذكاء الاصطناعي» في واحة دبي للسيليكون

حققت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وشركة "ديرق" المطور الرائد لحلول تحليلات الذكاء الاصطناعي للسلامة على الطرق وإدارة المرور، إنجازاً مشتركاً جديداً بعد التنفيذ الناجح لـ 14 نظاماً ذكياً لعبور المشاة في مختلف مناطق الواحة، وذلك في إطار الشراكة بين الجهتين للتعاون على تزويد الواحة بقدرات متطورة وحلول المدن الذكية.

وصممت "ديرق" ، "منصة الذكاء الاصطناعي للتعرّف والاتصال الآني" خصيصاً لرصد المشاة وراكبي الدراجات وغيرهم من مستخدمي الطرقات بدقة وموثوقية، ويتكامل النظام الرائد، الأول من نوعه في المنطقة، بسلاسة مع البنية التحتية للطرق بهدف تحسين إجراءات السلامة.

وباستخدام نماذج توقّع السلوك المسجلة كبراءة اختراع، يمكن لتلك التكنولوجيا تشغيل إشارات الإنذار الوامضة، وأضواء التحذيرات على الطرقات، وحتى وحدات التحكم في إشارات المرور تحسباً لعبور المشاة، مما يضمن الاستباق الفاعل لأي تعارضات محتملة مع المركبات عند اقترابها.

كما يقوم النظام بجمع البيانات القيمة بهدف تعزيز مستوى وعي مستخدمي الطرق وسرعة استجابة الجهات المعنية بشؤون السلامة والأداء المروري. ويأتي ذلك الإنجاز نتيجة اختبارات مكثفة أجريت على مدى أعوام لضمان سلامة وفعالية مبدأ المنظومة.

وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة لدى "دييز"، أن تنفيذ نظام ديرق الذكي لعبور المشاة في واحة دبي للسيليكون يتماشى بشكل مباشر مع الأهداف المحددة ضمن خطة دبي الحضرية 2040، لافتاً إلى أن توفير بيئة متميزة تعطي الأولوية للابتكار والسلامة والاستدامة عبر دمج تلك التكنولوجيا المتطورة ويشكل هذا النظام ركناً أساسياً في ترسيخ مكانة الواحة كمنطقة متطورة تقنياً.

من جهته أوضح الدكتور جورج عودة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ديرق، أنه يأتي ضمن رؤية تأهيل دبي كمدينة صديقة للدراجات مع تدابير سلامة متينة ولتعميم خيارات النقل الصديقة للبيئة، فضلاً عن الالتزام بمهمة دفع عجلة مستقبل السلامة على الطرق وتمكين الحركة السلسة والفعالة لمستخدمي الطرق والمركبات ذاتية القيادة، مضيفاً أن الإنجاز له أهمية كبرى مع التطلع تحقيق نتائج ملموسة بما يكرس الأثر الإيجابي في دبي وعلى مستوى العالم.

وتم تصميم خوارزميات الذكاء الاصطناعي للنظام الجديد بهدف رصد المركبات ومستخدمي الطريق الآخرين الذين يقتربون من ممرات المشاة.

وتزيد هذه القدرة من فعالية النظام وتوقيت التفاعل مع المركبات المجاورة. كما توفر خوارزميات التحكم ضمن النظام المرونة اللازمة لتفعيل التنبيهات أو تعطيلها والتحكم في مدتها، مما يسمح بالتصميم المخصص بناءً على سيناريوهات عبور محددة.

ويمكن تهيئة التنبيهات لتظل نشطة خلال وقت عبور محدد مسبقاً أو طالما يتم رصد أي جسم في ممر المشاة أو المنطقة المجاورة له. وتضمن تلك الوظيفة المتقدمة السلامة المثلى وإدارة فعالة للمرور عند ممرات المشاة.

كما تم تجهيز النظام باتصال الجيل الخامس G5 فائق السرعة ووقت استجابة منخفض، مما يوفر اتصالاً سلساً متقدماً يضمن إمكانية جمع البيانات على نطاق واسع لإحداثيات السلامة وبيانات المرور، مع تسهيل قدرات التشغيل والصيانة والتهيئة عن بُعد لمشغل النظام.

وسيتمكّن النظام في المستقبل من الاستفادة من تكنولوجيا G5 لإرسال معلومات وتنبيهات السلامة بشكل فعال للمركبات المتصلة التي تقترب من ممرات المشاة.