تطوير الجزيرة الوسطية لشارع خليفة بن زايد بأبوظبي

ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على رفع كفاءة أصول التجميل الطبيعي في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية داخل جزيرة أبوظبي، ودعماً للمبادرات التحسينية والحفاظ على المظهر العام، أنجزت البلدية ممثلة في مركز بلدية المدينة أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة أصول التجميل الطبيعي في الجزيرة الوسـطية لشارع الشيخ خليفة بن زايد في جزيرة أبوظبي، وتحديداً من التقاطع مع شارع الشيخ راشد بن سعيد وحتى التقاطع مع شارع الحصن.

وتضمنت أعمال التطوير والتجميل التي تم تنفيذها زراعة أشجار مزهرة ومغطيات تربة وزهور موسمية وشجيرات زينة متنوعة، حيث تمت زراعة مغطيات تربة بنحو 6096 نبتة من الرويليا و2564 نبتة من السيسلبينيا، بالإضافة إلى زراعة 18 شجرة مزهرة من الكورديا.

هذا وتعمل بلدية مدينة أبوظبي وفقاً لآلية وخطة مدروسة لرفع كفاءة الأصول الزراعية بالجزر الوسطية في مختلف الشوارع داخل جزيرة أبوظبي لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الجمالي للشوارع، وذلك عبر زراعة آلاف الأشجار المزهرة والمثمرة ومغطيات التربة، حفاظاً على المظهر الحضاري العام، وبشكل يواكب النهضة العمرانية ويعزز معايير الاستدامة في أصول التجميل الطبيعي.