صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس سيكون يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر.

وكشفت الهيئة عن ارتفاع قيمة المعاشات المصروفة لشهر يوليو 2023 بزيادة قدرها 53 مليوناً و735 ألفاً و855 درهماً وبنسبة 8.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغت قيمة المعاشات المصروفة 657 مليوناً و587 ألفاً و929 درهماً، وارتفعت خلال الفترة نفسها من العام الجاري لتصبح 711 مليوناً و323 ألفاً و784 درهماً استفاد منها 46,835 متقاعداً ومستحقاً.

وقالت الهيئة إن المعاش التقاعدي يظل الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الاجتماعي، باعتباره يؤمن دخلاً ثابتاً للمؤمَّن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد التقاعد، مضيفة أن هناك مسؤولية مشتركة بين الهيئة والمؤمَّن عليه في تحقيق نظام التأمين الاجتماعي أهدافه، فاستمرار المؤمَّن عليه في العمل لأطول فترة ممكنه يساعد في تحسين معاشه التقاعدي، وزيادة الموارد التأمينية للهيئة التي تستثمر فيها بالشكل الأمثل لتوفير أفضل المنافع التأمينية للمؤمن عليهم عند التقاعد.

وأكدت حرصها على دعم المتقاعدين والمستحقين بجميع السبل الممكنة من خلال تقديم أفضل الخدمات الاستباقية لهذه الفئات، إضافة إلى تبني المشاريع التي تسهم في دعم المتقاعدين نحو مشروع " بصمة وفاء" الذي أعلنت عنه الهيئة، في مطلع شهر يوليو 2023 للمتقاعدين وعائلاتهم للاستفادة من المزايا والخصومات المتوفرة في التطبيق وفق الشراكات التي وقعتها الهيئة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في الدولة لتقديم الدعم اللازم في مجال الخدمات الاستهلاكية والصحية للمتقاعدين الذين أسهموا في بناء وخدمة الوطن قبل الوصول إلى مرحلة التقاعد.

وأشادت الهيئة بدور الشركاء الذين ساهموا في دعم تطبيق "بصمة وفاء" ، وتتطلع إلى عقد المزيد من الاتفاقيات مع عدد من قبل الشركات والمؤسسات خلال المرحلة المقبلة لتوفير المزيد من الامتيازات للمتقاعدين وأسرهم.