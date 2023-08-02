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"الموارد البشرية في عجمان " تنجز مشروع الربط لباقة "أسرتي"

"الموارد البشرية في عجمان " تنجز مشروع الربط لباقة "أسرتي"
2 أغسطس 2023 09:52

 أنجزت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان مشروع الربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لباقة "أسرتي" وذلك في إطار خطة الدائرة لتطوير منظومة الخدمات الذكية والمساهمة في تحسين جودة حياة المجتمع وتقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات موظفي حكومة عجمان.
وقال عبدالله بوشهاب مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في الدائرة إن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع الربط الإلكتروني التي تعمل عليها الدائرة وفق رؤية واستراتيجية واضحة لتحقيق غايات الحكومة، مؤكداً حرص الدائرة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والاتحادية وترسيخ التوجه الحكومي للدولة في عمليات الربط الإلكتروني.
وأشار إلى أن الدائرة انتهت من أتمتة الإجراءات المرتبطة بباقة "أسرتي" بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والتي تخدم موظفي حكومة عجمان، وذلك من خلال نظام "موارد عجمان" وتتضمن إدخال بيانات المواليد الجدد المدرجة ضمن باقة "أسرتي" بشكل تلقائي، وإضافة علاوة الأبناء، والتسجيل الآلي لإجازة الأبوة، وإجازة الوضع .
وأكد أن مشاريع الربط التي تعمل عليها الدائرة ستساهم في رفع كفاءة العمل بالجهات الحكومية في إمارة عجمان من خلال توحيد آلية العمل، وتحسين الخدمات بالوسائل والأنظمة التقنية الحديثة، إلى جانب توفير بيانات محدثة ونتائج دقيقة لمؤشرات الموارد البشرية؛ وتسهيل الوصول للإجراءات ومرونة تنفيذها، وذلك بما يتوائم مع التوجهات الاستراتيجية ويواكب تطلعات الحكومة ومتطلبات التحول الرقمي في إمارة عجمان، والارتقاء بجودة ومستوى أداء الخدمات المقدمة للموظفين وتبسيط الإجراءات.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قد كرمت مؤخراً دائرة الموارد البشرية في عجمان تقديراً لجهودها المتميزة كشريك استراتيجي في دعم إطلاق باقة "أسرتي"، والتي أطلقتها الهيئة، وتضم خدمات استباقية تلقائية وتكاملية متنوعة تقدم للمواطنين.

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المصدر: وام
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
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