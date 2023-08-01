اتفاقية بين منتدى أبوظبي للسلم ومعهد فراداي للعلوم والدين بجامعة كامبريدج

لندن (وام)

وقع منتدى أبوظبي للسلم، أمس، اتفاقية تعاون مع معهد فراداي للعلوم والدين، التابع لجامعة كامبريدج البريطانية، والمتخصص في البحث بمجال علاقة العلوم والدين. وقع الاتفاقية الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، وجراهام باد، مدير معهد فراداي للعلوم والدين، التابع لجامعة كامبريدج. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل فهم أفضل للذكاء الاصطناعي، وصياغة أفضل الضوابط الأخلاقية لاستثماره خلال المرحلة القادمة. ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سياق مبادرات جادة وشراكات متعددة بناها منتدى أبوظبي للسلم برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مع شركاء عالميين ينتمون إلى مجالات مختلفة دينياً وفكرياً وتكنولوجياً. يذكر أن منتدى أبوظبي للسلم هو أول مؤسسة دينية وعلمية ممثلة للدين الإسلامي تنضم إلى اتفاقية نداء روما لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أكاديمية الحياة بالفاتيكان والحاخامية العالمية الممثلة للديانة اليهودية، وتمثل هذه المؤسسات الدينية الثلاث شريكاً أساسياً واستراتيجياً مع شركات تكنولوجية عالمية رائدة عدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها شركة مايكروسوفت وشركة آي بي إم، وهيئات الأمم المتحدة.