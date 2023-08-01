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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري «الاتحاد السويسري» و«البوسنة والهرسك»

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري «الاتحاد السويسري» و«البوسنة والهرسك»
2 أغسطس 2023 00:55

أبوظبي (وام)

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 تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، وذلك بديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير الاتحاد السويسري الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
كما تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد بويان جوكيتش، سفير البوسنة والهرسك لدى الدولة، وذلك بديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. 

 

وزارة الخارجية
الاتحاد السويسري
البوسنة والهرسك
الإمارات
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