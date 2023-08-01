الأربعاء 2 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفارة رواندا تحتفل باليوم الوطني لبلادها

سلطان الشامسي وأنس موتوني والحضور خلال حفل سفارة رواندا (وام)
2 أغسطس 2023 00:55

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف

 حضر سلطان محمد سعيد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية، أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامته أنس موتوني، القائم بأعمال سفارة جمهورية رواندا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.
كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق جراند حياة في أبوظبي، عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الرواندية المقيمة في الدولة.
وأشادت القائم بالأعمال في سفارة رواندا - في كلمة لها بهذه المناسبة - بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلادها، مؤكدة أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا في تقدم مستمر، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

رواندا
وزارة الخارجية
الإمارات
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل 3 سيدات وطفل في انفجار لغم شمال شرقي سوريا
اليوم 12:16
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:00
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
الإمارات
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
اليوم 11:47
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
الرياضي
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
اليوم 11:36
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
الإمارات
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©