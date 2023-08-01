سفارة رواندا تحتفل باليوم الوطني لبلادها

أبوظبي (وام)

حضر سلطان محمد سعيد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية، أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامته أنس موتوني، القائم بأعمال سفارة جمهورية رواندا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق جراند حياة في أبوظبي، عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الرواندية المقيمة في الدولة.

وأشادت القائم بالأعمال في سفارة رواندا - في كلمة لها بهذه المناسبة - بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلادها، مؤكدة أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا في تقدم مستمر، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.