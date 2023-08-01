«طرق دبي» تعتمد الإصدار العاشر من دليل قواعد حماية السكك الحديدية

دبي (وام)

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الإصدار العاشر من دليل القواعد الإجرائية لحماية السكك الحديدية في الإمارة، حيث يتضمن الإصدار الجديد على العديد من التحسينات والتطويرات التي أسهمت في تحقيق أفضل أساليب العمل وآليات الحماية لمنشآت القطارات المملوكة لهيئة الطرق والمواصلات، بهدف ضمان سلامة منشآت القطارات والبنية التحتية المرتبطة بها وسلامة ركاب خدمة المترو في الإمارة. وذكرت مؤسسة القطارات، أن هدف اعتماد الدليل هو حماية منشآت السكك الحديدية والبنية التحتية المرتبطة بها في إمارة دبي، إذ يعد الدليل جزءًا لا يَتَجَزّأ من المنظومة القانونية المتعلقة بتنظيم أعمال السكك الحديدية في الإمارة، والتي تم تنظيمها بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لعام 2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم (53) لعام 2023، كما يعتبر الدليل أداة مهمة توضح بالتفصيل متطلبات وشروط مزاولة الأنشطة المقيدة في مناطق حماية القطارات بطريقة آمنة وخالية من المخاطر التي قد تؤثر على سلامة منشآت السكك الحديدية وتشغيلها.

جدير بالذكر أن مؤسسة القطارات أصدرت 34 ألفاً و235 شهادة عدم ممانعة للمشاريع منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك المشاريع التي تصنف على أنها حرجة وقد تؤثر على سلامة منشآت المترو والترام وسلامة ركابها وسلامة التشغيل.

تقييم المخاطر

يستند الدليل إلى تقييم المخاطر والتحليل الهندسي لجميع الأعمال والأنشطة المقيدة التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سلامة البنية التحتية لمنشآت السكك الحديدية، حيث عقدت اجتماعات مع الجهات الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى الاجتماعات المفتوحة مع ممثلي شركات المقاولات والاستشاريين، وتم تحديث الدليل بعد دراسة الثغرات في الإصدارات السابقة، مع مراعاة الحالات المماثلة والدروس المستفادة من المشاريع التي تم تنفيذها في حرم القطارات بإمارة دبي.