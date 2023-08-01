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«المفتش الصغير» يعزز جماليات أبوظبي

«المفتش الصغير» يعزز جماليات أبوظبي
2 أغسطس 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، عدداً من ورش العمل التوعوية، ضمن مبادرة (المفتش الصغير) التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المجتمعية في الحفاظ على مظهر المدينة، ومشاركة المجتمع في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية ومواجهة كافة مشوهات المظهر العام.

واستعرضت البلدية خلال الورش جهود الحفاظ على المظهر الحضاري، والحد من المخالفات التي تشوه المشهد العام للمدينة، ودور مفتشي البلدية في الحفاظ على المظهر العام، وشرح آليات الإبلاغ عن المشوهات.

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وحثت البلدية على مكافحة السلوكيات السلبية التي من شأنها الإضرار بالبيئة والمشهد الجمالي للمرافق العامة والترفيهية ودعت إلى تفعيل قيم المسؤولية المجتمعية في المحافظة على السمات الجمالية التي تتصف بها أبوظبي.

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