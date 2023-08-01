500 مليون درهم مشتريات غذائية  وزراعية لصالح المزارع الوطنية

دبي (الاتحاد)

شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، توقيع أول صفقة يؤمنها فريق عمل «مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنيّة»، والذي شكّلته الوزارة مؤخراً، يتم بموجبها توريد منتجات غذائية وزراعية من مزارع وطنية بقيمة 500 مليون درهم إماراتي على مدار خمس سنوات إلى مجموعة من أكبر مؤسسات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تم توقيع بيان النوايا لتسهيل الصفقة الجديدة بين «مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط» - المشروع المشترك بين شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ومجموعة كومباس والتي تمثل بدورها أكبر شركة خدمات التموين الغذائي على مستوى دولة الإمارات، وبين سوق «منبت»، وهي منصة تجارية أسستها شركة «أرادَ» للتطوير لتعزيز التعاون المشترك بين المزارعين ومجتمع الشركات والمستهلكين المحليين.

وأثنت معالي مريم المهيري على جهود فريق عمل مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنيّة في إنجاز تلك الصفقة المهمة وتوقيع بيان النوايا الذي يسهم في إيجاد آليات وشراكات جديدة وربط كبرى شركات التوريد بالمزارع الوطنية من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص في الدولة، وهو ما يسهم في زيادة المشتريات من منتجات المزارع الوطنية، فضلاً عن التوسع في الإنتاج المحلي من خلال توقيع اتفاقيات الشراء، وبالتالي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية المختارة، وتحسين دخل المزارع الإماراتية من دون التأثير في تجارة الغذاء.

وأكدت معاليها أن الوزارة تكثف من جهودها من أجل تحقيق أهداف مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، من أجل تعزيز الأمن الغذائي واستدامته، من خلال تمكين المزارع الوطنية ودعمها لدخول سوق مشتريات الأغذية، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن هدف المبادرة هو زيادة نسب مشتريات كبرى الجهات المشاركة في المبادرة لتصل إلى 50% من مجموع مشترياتها من المنتجات الغذائية من مصادر محلية بحلول نهاية 2023، و70% منها بحلول نهاية 2025، وصولاً لنسبة 100% بحلول عام 2030.

وتابعت معاليها: «وخلال عام الاستدامة واقتراب استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر الأطراف COP28، تمثل جهود فريق العمل نموذجاً ريادياً لتعزيز الأمن الغذائي عن طريق تمكين قطاع الإنتاج الغذائي الوطني لضمان استدامة الغذاء، الذي يعد تطويره أحد أكبر أهداف الاستدامة محلياً وعالمياً من خلال العمل على تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء».

ومن جهته، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «يمثل هذا الاتفاق بين سوق منبت ومجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط خطوة مهمة على الطريق نحو تحقيق الأمن الغذائي مستقبلاً بالنسبة إلى مجموعة من كبرى مؤسسات القطاع العام في الإمارات». وأضاف: «يسرنا أن نرى نجاح فريق العمل الرائد لمبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنيّة بتحقيق مثل هذه الصفقة المهمة وبهذه السرعة القياسية، ونتطلّع للإعلان عن المزيد من هذه الشراكات المماثلة خلال المستقبل القريب».

ومن جانبه، قال بيتر نيكولز، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط: «تؤكد هذه الشراكة المثمرة على التزام مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط بتطوير وتنمية منظومة مستدامة وصديقة للبيئة بين المزارعين والقطاع العام في دولة الإمارات على المدى الطويل. ونحن على ثقةٍ بأن هذه الاتفاقية ستكون باكورة للعديد من الاتفاقيات اللاحقة التي من شأنها تحفيز التحوّل الذي سيحمي بيئتنا ويساهم بدفع عجلة الازدهار والاستدامة في دولة الإمارات».

وقد وقعت ثماني من مؤسسات القطاع الحكومي الرئيسة اتفاقاً من أجل تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

5 أعوام

تمتد الصفقة التي تم التفاهم عليها بنحو 500 مليون درهم إماراتي على مدى خمسة أعوام، وذلك استناداً إلى حجم المشتريات الحالية من المنتجات الطازجة للكيانات الثمانية الموقّعة عليها، فضلاً عن تقديرات الزيادة في الطلب نتيجة جهود شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط و«سوق منبت» لزيادة مبيعات المنتجات الطازجة لدى المزارعين المحليين.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على انتهاء جميع الأطراف المعنية ضمن المبادرة من البدء في تنفيذ الخطة المحددة لهذه الاتفاقية، ويتم التواصل مع المزارعين باعتبارهم المحرك الأساسي لهذا الاتفاق لتحديد أنواع وكميات الأصناف المطلوبة، حيث ينبغي على جميع المزارعين الراغبين في المشاركة التسجيل أولاً لدى الوزارة والتأكد من قدرتهم على الامتثال للإرشادات والتعليمات اللازمة. وبعد ذلك، سيقوم سوق منبت ومجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط بتسجيل المزارعين ضمن سجلّات الطرفين وتقديم الطلبات، امتثالاً للمواعيد النهائية المحددة من جانب كلّ جهة من الجهات الموقّعة.

يذكر أن فريق عمل مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنيّة يضم مجموعة من الخبراء الخارجيين برئاسة سعادة المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة. وتضم القائمة كلاً من بيتر نيكولز، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط، والدكتور راي تينستون، مدير منبت، وعمر الشامسي، الرئيس التنفيذي لمنصة «واترميلون هولدنغ ليمتد»، وحامد الحامد من مجموعة جراسيا، ويزن القضماني، الشريك لدى مؤسسة «3 واي إيجتيك» ونائب المدير العام في مزرعة الإمارات الحيوية، وحسين الحسين، المدير الإقليمي لشركة «فارم تو بليت».



