سلطان بن أحمد يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اجتماع المجلس الذي عقد في بيت الحكمة بالشارقة.

وقدم المجلس في بداية الاجتماع الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمام سموه الدائم بقطاع الإعلام، ودعمه المستمر للمبادرات والبرامج كافة التي يطلقها المجلس والمؤسسات المنضوية تحته، بالإضافة إلى إصدار مرسوم إعادة تشكيل المجلس.

وبحث المجلس مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل القطاع الإعلامي في إمارة الشارقة، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تدعم عمل المنظومة الإعلامية في الإمارة واستمرار تطورها، وتقديم الصورة الإعلامية الرائدة.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول أعمال مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، تضمن مستجدات التراخيص التجارية، والمشروعات الإعلامية المستمرة في المدينة، وإنجازات مركز الأعمال، إلى جانب بعض الإحصائيات المتعلقة بقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدينة والفعاليات المتنوعة. كما تضمن التقرير برنامج دعم الخريجين الباحثين عن العمل في المجال الإعلامي، بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية، الذي يهدف إلى تزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل.

حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبد الله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحصة عبدالله الحمادي، مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.