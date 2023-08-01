650 مليون دولار قيمة قطاع النشر في الإمارات بحلول 2030

أبوظبي (وام)

في ضوء عقد فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام خلال الفترة من 14 وحتى 16 نوفمبر المقبل، يتزايد الحديث عن أهمية تعزيز الاستثمارات في صناعة الإعلام، لما لذلك من دور في تطوير أدوات بث المحتوى، وتعزيز مستويات الوصول للجماهير، ولانعكاسات الاستثمارات على مواصلة قطاع الإعلام لمستويات نموه الاقتصادي، فيما يشهد قطاع الخدمات الإعلامية والترفيه عالمياً نمواً متزايداً اعتماداً على الابتكارات والذكاء الاصطناعي وتزايد استخدام التطور التقني والمعرفي. فقد شهدت السنوات الأخيرة الماضية، تطوراً متسارعاً لصناعة الإعلام حول العالم، حيث تضاعف نمو سوق الإعلام، مع تزايد الوسائل الإعلامية، وبروز الخطط والاستراتيجيات التي ساهمت في تعزيز ربحية القطاع ومساهمته في منظومة الاقتصاد العالمي.

كما شهد القطاع الإعلامي والإعلام الإلكتروني على وجه الخصوص نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل انتشار الإنترنت واستخدام الأجهزة الذكية، وزيادة الطلب على المحتوى الرقمي، وظهور منصات جديدة للمحتوى الرقمي، مثل تطبيقات البث المباشر والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى تزايد الوعي بأهمية المحتوى الرقمي كأداة للتواصل والتفاعل. وأدى النمو إلى زيادة الاستثمار في الإعلام الإلكتروني، في وقت تسعى فيه الشركات إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا القطاع، سواء من حيث الاستثمار في إنشاء محتوى رقمي، أو الاستثمار في تطبيقات البث المباشر، أو في الشركات الناشئة في الإعلام الإلكتروني. وتشير تقديرات وفق دراسة سابقة لـPWC إلى ارتفاع نمو قيمة هذا القطاع إلى 2.4 تريليون دولار خلال 2023 بمعدل نمو سنوي متوقعة نمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5% خلال الفترة من 2020 إلى 2025 ليصل إلى 2.6 تريليون دولار. وأشارت الدراسة إلى أنه بحلول عام 2025 سيحقق قطاع محتوى «الويب» و«بوابات البحث» ووسائل التواصل الاجتماعي مكاسب بقيمة 542.2 مليار دولار من المبيعات السنوية العالمية، وقطاع البث التلفزيوني 79.2 مليار دولار، وقطاع الأفلام والفيديو 83.3 مليار دولار، وقطاعات ناشري الصحف والمجلات 32.6 مليار دولار. ووفق تقرير «ريسرش آند ماركيتس» للأبحاث، بلغت قيمة سوق الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط نحو 30.34 مليار دولار أميركي في عام 2020، ومن المتوقع أن تتخطى قيمتها 47 مليار دولار أميركي بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.4% بين 2021 إلى 2026.

وقالت دراسة أجرتها SPC إن قطاع النشر في دولة الإمارات من المتوقع أن ينمو إلى 650 مليون دولار بحلول 2030.