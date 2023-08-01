تفاهم بين قيادة «الحرس الوطني» و«وام» لتعزيز التعاون المشترك

أبوظبي (وام)

وقعت قيادة الحرس الوطني، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، أمس، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الإعلامي. وقع مذكرة التفاهم، اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، ومحمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وذلك في مقر قيادة الحرس الوطني بأبوظبي.

وأكد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، حرص قيادة الحرس الوطني على تعزيز التعاون الإعلامي مع (وام) في ضوء ما تضمه من كفاءات متميزة. وعبر عن ثقته بأن هذه المذكرة ستعزز من أواصر التعاون الثنائي بما يصب في صالح الجانبين، ويعزز أدوارهما ويحقق أهدافهما في دعم الأمن الوطني للدولة. ورحب محمد جلال الريسي بتوقيع مذكرة التفاهم مع قيادة الحرس الوطني، وعبَّر عن ثقته بأنها ستسهم في مزيد من التعاون البناء والمثمر الذي يستهدف تحقيق أهداف الطرفين في إطار مسيرة التقدم والنماء لدولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة. ونوه بمجالات التعاون المشترك التي نصت عليها مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز آفاق التعاون الإعلامي بين قيادة الحرس الوطني ووكالة أنباء الإمارات (وام) على صعيد تبادل الأخبار والأنشطة الإعلامية والتدريب والتشاور، إلى جانب تبادل الخبرات، بما يدعم أهداف كل طرف، ويسهم في تحقيقها. وعبَّر محمد جلال الريسي عن تطلعه لأن تسهم مذكرة التفاهم في انطلاقة متميزة للتعاون المشترك بين الجانبين بما يصب في صالح الطرفين، ويسلط في الوقت نفسه الضوء على جهود وأنشطة قيادة الحرس الوطني على الصعيد الوطني.