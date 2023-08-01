4 نصائح للوقاية من سرطان الرئة

الشارقة (الاتحاد)

مع حلول الأول من شهر أغسطس من كل عام، «اليوم العالمي لسرطان الرئة»، تتوجه جهود «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» إلى مواكبة المناسبة بحملة توعية تسلط الضوء على أعراض المرض وسبل الوقاية منه، والتحذير من العادات والسلوكيات المسببة له، هو ما يزيد من خطر الإصابة بـ «سرطان الرئة» المسبب الأول للوفيات التي تحدث نتيجة لمرض السرطان، سواء بين النساء أو بين الرجال، وهو المرض الذي يحصد عدداً من الضحايا سنوياً يبلغ أكثر من سرطانات القولون، والبروستاتا، والعقد اللمفاوية، وسرطان الثدي مجتمعة.

وقالت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «شهد عام 2020 وحده حوالي 2.2 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان الرئة حول العالم، و1.8 مليون حالة وفاة نتيجة هذا المرض.

وهذه الأرقام تنبهنا إلى ضرورة التحرك السريع للحد من هذا المرض، وذلك من خلال توعية المجتمع بأسباب وأعراض وطرق العلاج، وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة الضارة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمصابين وذويهم».

الشعور بألم في الكتف والذراع والعنق، نتيجة لضغط الورم على الأعصاب المحيطة بالرئة، وهي حالة تسمى متلازمة بانكوست.

ويصنف سرطان الرئة من أخطر الأمراض التي تهدد صحتنا وحياتنا، ولكن يمكننا أن نقلل من خطر الإصابة به باتباع بعض الخطوات، من ذلك:

أولاً: تجنُّب التدخين والتدخين السلبي

تحتوي السجائر وأدوات التدخين الأخرى على مئات المواد الكيميائية السامة التي تضر بخلايا الرئة وتسبب تغيرات جينية تؤدي إلى نمو الأورام. كما أن التعرض لدخان السجائر من قبل غير المدخنين، وهو ما يعرف بالتدخين السلبي، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 20-30%.

ثانيا: الكشف عن وجود غاز الرادون في محيط المنزل

غاز الرادون هو غاز عديم اللون والرائحة يتشكل من تفكك اليورانيوم في التربة والصخور، وإذا تسرب هذا الغاز إلى المباني، فقد يتسبب في تلف خلايا الرئة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة. يمكن شراء مجموعات اختبار غير مكلفة لقياس مستوى غاز الرادون في المنازل.

ثالثاً: تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل

بعض المهن تتطلب التعامل مع مواد كيميائية أو طبيعية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، مثل الأسبستوس والأروماتات والفحم والديزل. فإذا كان العامل يتعرض لمثل هذه المواد، فعليه أن يحرص على ارتداء معدات الوقاية الشخصية، واتباع تعليمات السلامة، والخضوع للفحوص الطبية بانتظام.

رابعاً: إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، كما أن بعض الدراسات أشارت إلى أن بعض المواد الموجودة في الخضار والفواكه قد تحمي من سرطان الرئة، مثل البيتا كاروتين والليكوبين والفلافونويد.