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الإمارات

تعاون بين «برجيل الطبية» و«دي جي فارم» البريطانية

تقنيات صحية أكثر ابتكاراً (من المصدر)
2 أغسطس 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، المنشأة الرئيسية لشركة برجيل القابضة، عن تعاونها مع شركة «دي جي فارم» البريطانية المتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية المبتكرة، عبر منصة رقمية جديدة تم ابتكارها خصيصاً، لدعم أفضل التقنيات الصحية المتقدمة وخلق تجربة محسّنة للمرضى، والتحقق من صحة النموذج الجديد لرعاية المرضى في دولة الإمارات. وستركز المنصة في البداية على برنامج زرع نخاع العظام، وستتوسع لاحقاً لتشمل تخصصات أخرى في المستشفى، بما سيساهم في إحداث ثورة في النظام البيئي للرعاية الصحية الرقمية.
وتهدف الشراكة بين مدينة برجيل الطبية و«دي جي فارم»، إلى خدمة المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات، من خلال الوصول إلى التقنيات الصحية الأكثر ابتكاراً التي تضمن مسارات سريرية محسّنة ونتائج وتجارب أفضل للمرضى، ووفقاً للاتفاقية، ستعمل برجيل الطبية مع الشركة لوضع الأسس لتنفيذ منصة دي جي فارم «Reimburse» وتطبيق «دي جي هيلث».
 وكان جون سونيل الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، وأحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة دي جي فارم قد وقعا مذكرة تفاهم في وقت سابق.
وقال جون سونيل: «نهدف إلى تعزيز تجربة المريض وتحسين النتائج ودفع الابتكار في مجال الرعاية الصحية، نحن متحمسون لاستكشاف كيف يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة لتحسين نتائج زراعة نخاع العظام، إن مثل هذا التعاون سيعزز أيضاً رحلة التحول لدولة الإمارات، وسيجعلها منصة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية».
من جانبه، قال أحمد عبدالله: «ستعمل منصتنا على تحسين رحلة المريض من خلال تحديد الثغرات والمخاطر المحتملة لتحقيق نتائج أفضل، كما سيسمح لنا هذا التعاون كمزود حلول للتحقق من صحة نماذج التسليم الخاصة بنا في المؤسسات المضيفة والسكان المرضى خارج المملكة المتحدة وأوروبا في بلد يقود ويدعم التحول الرقمي في المنطقة».

بريطانيا
مستشفى برجيل
أبوظبي
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