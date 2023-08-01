الأربعاء 2 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

كليفلاند كلينك أبوظبي يفوز بجائزة «لانترن»

فريق الطوارئ في «كليفلاند» (من المصدر)
2 أغسطس 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد العلماء لـ«الاتحاد»: الاستراتيجية الجديدة تستهدف تقديم خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة
«صحة أبوظبي» تعلن عن قبول 484 طبيباً متدرباً

حصل قسم الطوارئ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من «مبادلة للرعاية الصحية»، على جائزة «لانترن» المرموقة من جمعية ممرضي الطوارئ. وتكرّم هذه الجائزة أقسام الطوارئ التي تُبدي أداءً استثنائياً ومبتكراً في القيادة وممارسة الرعاية والتعليم والدعم والبحث، وتمثل اعتماداً مرموقاً مدته ثلاث سنوات.
وتؤكد هذه الجائزة على خدمات الرعاية المبتكرة والقائمة على الدلائل المقدمة في قسم الطوارئ ضمن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. وتقدم دلالة على التزام المستشفى بأعلى معايير الجودة والسلامة والحفاظ على بيئة عمل صحية.
وقال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «نفخر بحصول قسم الطوارئ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على جائزة ‹لانترن› المرموقة، في إنجاز يمثل دلالة على تفاني كوادر عملنا بتقديم رعاية استثنائية في قسم الطوارئ، ويرسخ مكانتنا كمستشفى عالمي المستوى في دولة الإمارات وضمن منظومة الرعاية الصحية العالمية».
ومع هذا التكريم، بات قسم الطوارئ في المستشفى ضمن قائمة تضم 53 فائزاً لهذا العام وجميعهم في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين كان كليفلاند كلينك أبوظبي من أوائل المستشفيات خارج الولايات المتحدة، الذي يحصد هذا التكريم في عام 2020 . ومع فوز قسم الطوارئ بالجائزة، سيتم تكريم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل رسمي خلال المؤتمر السنوي لجمعية ممرضي الطوارئ في سان دييغو بين 21 و23 سبتمبر المقبل.

كليفلاند كلينك أبوظبي
مبادلة
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل 3 سيدات وطفل في انفجار لغم شمال شرقي سوريا
اليوم 12:16
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:00
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
الإمارات
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
اليوم 11:47
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
الرياضي
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
اليوم 11:36
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
الإمارات
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©