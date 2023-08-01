كليفلاند كلينك أبوظبي يفوز بجائزة «لانترن»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل قسم الطوارئ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من «مبادلة للرعاية الصحية»، على جائزة «لانترن» المرموقة من جمعية ممرضي الطوارئ. وتكرّم هذه الجائزة أقسام الطوارئ التي تُبدي أداءً استثنائياً ومبتكراً في القيادة وممارسة الرعاية والتعليم والدعم والبحث، وتمثل اعتماداً مرموقاً مدته ثلاث سنوات.

وتؤكد هذه الجائزة على خدمات الرعاية المبتكرة والقائمة على الدلائل المقدمة في قسم الطوارئ ضمن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. وتقدم دلالة على التزام المستشفى بأعلى معايير الجودة والسلامة والحفاظ على بيئة عمل صحية.

وقال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «نفخر بحصول قسم الطوارئ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على جائزة ‹لانترن› المرموقة، في إنجاز يمثل دلالة على تفاني كوادر عملنا بتقديم رعاية استثنائية في قسم الطوارئ، ويرسخ مكانتنا كمستشفى عالمي المستوى في دولة الإمارات وضمن منظومة الرعاية الصحية العالمية».

ومع هذا التكريم، بات قسم الطوارئ في المستشفى ضمن قائمة تضم 53 فائزاً لهذا العام وجميعهم في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين كان كليفلاند كلينك أبوظبي من أوائل المستشفيات خارج الولايات المتحدة، الذي يحصد هذا التكريم في عام 2020 . ومع فوز قسم الطوارئ بالجائزة، سيتم تكريم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل رسمي خلال المؤتمر السنوي لجمعية ممرضي الطوارئ في سان دييغو بين 21 و23 سبتمبر المقبل.