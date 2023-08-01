«تعليم» تحصر احتياجات الميدان من الكوادر الإدارية والتدريسية

دينا جوني (دبي)

انتهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من حصر الزيادات والاحتياجات من الكادر التعليمي استعداداً للعام الدراسي المقبل 2023-2024، معلنة في الوقت نفسه عن احتياجها لـ11 مديراً لمجمعات زايد التعليمية في عدد من مناطق الدولة.

وستناط بالمديرين الجدد وفق الوصف الوظيفي مهمة إدارة وقيادة العمليات التعليمية والتربوية كافة في المجمّع المدرسي والذي يضم 2000 طالب وطالبة وأكثر، وتقديم الدعم الإداري والفني من أجل توفير بيئة تربوية وتعليمية تساهم في رفع المستوى التحصيلي والمهارات الحياتية للطلبة بما يضمن تحسين الأداء العام للمجمّع المدرسي.

وشرحت المؤسسة على منصة التوظيف الداخلي والتي تتيح للموظفين الحاليين في المؤسسة ممن يرغبون في التقديم على الوظائف الداخلية الشاغرة، احتياجها لـ11 مديراً منهم 2 في رأس الخيمة، و3 في الفجيرة، و3 في دبي، 2 في الشارقة، وواحد في عجمان.

وفي إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل وحصر الزيادات والاحتياجات من الكادر التعليمي، أجرت المؤسسة مسحاً ميدانياً من خلال استمارات عممتها سابقاً على الإدارات المدرسية-باستثناء مدارس الأجيال- ورياض الأطفال الحكومية. ووجّهت المؤسسة الإدارات بضرورة مطابقة أعداد الشعب الصفية والطلبة لنظام المنهل، وكتابة أعداد المعلمين على قوة المدرسة والمستمرين في العمل للعام الدراسي 2023-2024 وتصنيفهم إلى مواطن وغير مواطن، مع استبعاد أربع فئات من المعلمين في الاحتساب هم: المعلمون المنتدبون من المدارس ورياض الأطفال الأخرى للمدرسة أو الروضة، والمعلمون المتقاعدون أو المستقيلون العام الدراسي المقبل، بغض النظر عن تاريخ الاستقالة أو التقاعد، والمعلمين المنتهية خدماتهم، والمعلمون الذين لا يصلحون للتدريس بقرار من اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة وتنمية المجتمع.



مسح

لفتت المؤسسة إلى أهمية أن تتأكد الإدارات المدرسية، خلال المسح وإدخال المعلومات، من مطابقة مادة التدريس، وتخصص المعلم، بغض النظر عن المادة التي قام بتدريسها العام الدراسي الحالي 2022-2023. ومن الموجّهات أيضاً، بيان نوع المسار التطبيقي في المدارس المطبّقة للمسار، وكذلك نوع الأكاديمية في حال كانت المدرسة مطبّقة لنظام الأكاديميات، وإدراج المعلمين المكلفين بأعمال إدارية.

وطلبت المؤسسة أن يتم في الكشف إدراج بيانات الكادر الإداري والفني، وبيانات الكادر التعليمي وفق المواد الدراسية، وإضافة بيانات الموظفين كافة على كادر المدرسة، بمن فيهم الموظفون في إجازات طويلة، وكتابة المسمى الوظيفي حسب نظام بياناتي، وكتابة الجنسية إن كان مواطناً أو غير مواطن من دون تحديد جنسية الموظف، وأخيراً إدراج المعلمين الذين لا يصلحون للتدريس بقرار اللجنة الطبية، والتأكد من دقة وصحة البيانات الواردة.