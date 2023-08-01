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كلية ليوا تطلق نظام معلومات جديداً للطلبة

كلية ليوا تطلق نظام معلومات جديداً للطلبة
2 أغسطس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت كلية ليوا، إحدى مؤسسات «مجموعة نما للتعليم»، في حرميها الجامعيين في مدينتي أبوظبي والعين نظام معلومات جديداً للطلبة ضمن استراتيجيتها الشاملة لتطوير البنية التحتية من شبكات رقمية لتوفير بنية تحتية رقمية متميزة تعزز من جودة الأداء في العملية التعليمية والتطبيقية، ودعمت الكلية بنيتها الرقمية بتطبيقات ذكية تتيح للطلبة التفاعل على مدار الساعة والإفادة من الخدمات الإرشادية والتوجيهية التي توفر للطالب بيئة تعليم محفزة على التميّز العلمي.
وأكدت كلية ليوا أن إطلاق نظام معلومات الطلاب الجديد المتطور يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلبة بالتعاون مع شركة أوراكل العالمية.
وأوضحت أن الخدمات التي يوفرها نظام معلومات الطلاب الجديد يتضمن خدمات منها إدارة المجتمع في الحرم الجامعي، والقبول والتسجيل، وإدارة سجلات الطلاب، والإرشاد الأكاديمي، بالإضافة إلى إدارة المنح والمساعدات المالية، كما يوفر إدارة مالية الطلاب، وإدارة علاقات المساهمين، والخدمات الذاتية للطلاب، مثل إدارة معلومات الطالب الشخصية، وكلمة المرور، وجدول المواد، وتسجيل المواد عبر «الإنترنت»، والدفع الإلكتروني، وعرض كشف الحساب المالي، والحصول على نسخة غير رسمية لكشف العلامات، ومتابعة التحصيل الأكاديمي، والتحقق من الحضور والغياب.
وأشارت كلية ليوا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وفي رحلة الطالب على المستويات كافة عبر استراتيجية تطوير البنية التحتية الرقمية التي تضمنت توفير بنية تحتية رقمية متميزة تعزز من جودة الأداء في العملية التعليمية والتطبيقية للكلية عبر نظام معلومات الطالب الجديد الذي يوفر خدمات إلكترونية شاملة تعزز من التجربة التعليمية للطالب وتميزه الدراسي، بما يدعم رسالة التميز لهذه الكلية وحرصها على رفد سوق العمل بكوادر متخصصة في هذا المجال.

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