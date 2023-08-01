«دبي للأمن الإلكتروني» يطلق إصداراً جديداً من نظام أمن المعلومات

دبي (وام)

يعتزم مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لدبي الرقمية، إطلاق الإصدار 3.0 من نظام أمن المعلومات (ISR)، حيث يحدد النظام ممارسات أساسية يجب اتباعها في مجال أمن المعلومات، ويتم تطبيقها من قبل جميع الجهات الحكومية في دبي. ويهدف النظام لضمان سرية وصحة وتوافر المعلومات التي يتم التعامل بها بالجهات الحكومية في دبي، كما تهدف تلك الضوابط والمعايير إلى استمرارية العمليات الرئيسة والحد من مخاطر أمن المعلومات. وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: يلتزم المركز بتوفير خدمات الأمن الإلكتروني واستدامة تطويرها بما يواكب أعلى المعايير الدولية.