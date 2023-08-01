شرطة أبوظبي تكثف التوعية للجمهور ضمن حملة «صيّف بأمان»

أبوظبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب وذلك في إطار حملتها التوعوية تحت شعار «صيف بأمان».

وأكدت أهمية مراقبة الأطفال باستمرار بشكل يضمن لهم السلامة من الحوادث المختلفة التي يتعرضون لها نتيجة الإهمال وعدم المتابعة، خصوصاً من هم دون سن السادسة؛ نظراً لعدم وعيهم بالمخاطر المختلفة، كالسباحة بمفردهم وزيادة حرارة الصيف والتي تفضي بهم في الكثير من الأحيان لحالات الغرق، وحذرت من خطورة ترك السيارات مفتوحة داخل المنزل وأيضاً ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم أثناء التسوق بوضعية قد تتسبب في وفاتهم أو تعرضهم للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، ونقص الأوكسجين داخل المركبة.

وناشدت الآباء والأمهات بضرورة مرافقة الأبناء أثناء رغبتهم للسباحة واختيار الأماكن والأعماق المناسبة لأعمارهم وتوفير سترة النجاة وغيرها من وسائل الحماية لهم وتوجيههم إلى خطورة السباحة بمفردهم حتى ينعم الجميع بالأمن والسلامة، مؤكدة اهتمامها المستمر بترسيخ نهج العمل الإنساني وتعميق الوعي وتنمية الثقافة الأمنية وترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وإسعاد المجتمع.

وأكدت تكثيف التوعية للجمهور مع استمرار فعاليات حملتها طوال فترة الصيف، لتحفيز وتشجيع كافة أفراد المجتمع، مواجهتها، وجاهزيتها لتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة السريعة بما يعزز الجهود الشرطية والأمنية في مختلف المواقع بإمارة أبوظبي، عبر خطة أمنية شاملة لتوفير كافة السبل والتدابير التي تكفل الأمن والسلامة للمجتمع.

وتركز الحملة ضمن محاورها على توفير الحماية للأطفال، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة في منازلهم وأماكن اللعب، والالتزام باشتراطات الوقاية تجنباً للغرق عند استخدام أحواض السباحة.

كما تتضمن الحملة أنشطة توعية حول حوادث الصيف وما يصاحبها من ارتفاع في درجات الحرارة لتفادي حرائق المركبات، كما تدعو المسافرين إلى اتخاذ التدابير الضرورية وتأمين ممتلكاتهم بالشكل الآمن وحماية المنازل بتوفير أبواب ونوافذ مزودة بأجهزة إنذار وحماية، وإحكام الإقفال على المقتنيات الثمينة والمستندات الشخصية والمبالغ النقدية، وعدم تركها في مكان مكشوف يسهل عملية سرقتها، ويفضل إيداعها لدى البنوك.

كما تشمل الحملة توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب، مثل توعيتهم مرورياً بسلامة الإطارات، وصيانة المركبات.

وتشارك في الحملة عدة جهات من شرطة أبوظبي هي: قطاع الأمن الجنائي، مديرية المرور والدوريات، إدارة الأدلة الجنائية، إدارة الشرطة المجتمعية، إدارة المعلومات الأمنية وإدارة الإعلام الأمني.

وتناشد الحملة أفراد المجتمع بتعزيز سبل التعاون مع شرطة أبوظبي، من خلال تمرير المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية، وعن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني

(aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي بما يُسهم في تحقيق أمن المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، ووقايته من أخطار الجرائم بشتى أنواعها.

«صيفنا وأبناؤنا» في «كيدزانيا» لتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملة «صيف بأمان» فعالية مجتمعية «صيفنا وأبنائنا» بمدينة الطفل «كيدزانيا» على مدار يومين في مركز ياس مول التجاري بأبوظبي.

وركزت الفعالية على توعية أبناء منتسبي شرطة أبوظبي وزوار مدينة الطفل «كيدزانيا» بكيفية استثمار أوقات الفراغ بما ينمي قدراتهم ويطور مهاراتهم البدنية والفكرية، وذلك عبر زيارة مدينة الألعاب الترفيهية التي تتضمن مناطق تعليمية عدة تُعنى بإكساب الأطفال المهارات الحياتية.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تطبيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز إسعاد المجتمع، من خلال البرامج والفعاليات؛ نظراً لأهمية تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي للنشء وتثقيفهم بأفضل الطرق لشغل أوقات فراغهم خصوصاً في فترة الإجازة الصيفية، مشيدة بتعاون الشركاء، وحرصهم على المشاركة في توعية الجمهور وزيادة الوعي الإيجابي لدى الطلبة والأطفال.

وأوضحت أن فعالية «صيفنا وأبنائنا» استهدفت زوار مدينة الطفل «كيدزانيا» بمختلف مراحلهم العمرية، ضمن جهود«الشرطة المجتمعية» في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم وإكسابهم المهارات، وخصوصاً مهارات الأمن والسلامة للتعامل مع المواقف الخطرة، وتفعيل دور الشركاء، وشملت تنظيم العديد من الأنشطة التي تسهم في زيادة الوعي الإيجابي لدى الطلبة والأطفال.

وتضمنت الفعالية محاضرات توعية للأطفال عن كيفية الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ، والتوعية بالحفاظ على السلامة أثناء الوجود في المنزل، وتعريفهم بمخاطر اللعب بالكهرباء وأدوات المطبخ، واشتراطات السلامة في المسابح، وتحذيرهم من استخدام الدراجات الكهربائية «سكوتر» في الطرقات العامة، واقتصار استخدامه في الأماكن المخصصة الآمنة مع الحرص على ارتداء معدات الحماية الشخصية، كما شملت توزيع كتيبات توعية وتنظيم مسابقات متنوعة، وشهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال زوار المدينة وتفاعلهم الإيجابي مع النصائح والإرشادات.

شرطة أبوظبي تدعو الجمهور لتأمين المنازل قبل السفر

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المواطنين والمقيمين، ضمن حملة «صيّف بأمان»، إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لتأمين مساكنهم وممتلكاتهم جيداً قبل السفر، لتجنب اندلاع حريق فيها أثناء السفر وحماية المقتنيات.

وحثتهم على تأمين المنازل من خلال الالتزام بإحكام قفل الأبواب والنوافذ ومداخل ومخارج المنازل، وتركيب كاميرات المراقبة لرصد أي حركة مشبوهة في المنزل ومحيطه، بما يعزز من توفير الحماية الآمنة للمساكن.

وناشدت الجمهور حفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة، كالبنوك أو الخزائن المؤمنة جيداً، واستخدام التقنيات والأنظمة الذكية المتصلة بأجهزة الإنذار، مع إجراء الصيانة الدورية للمنازل للتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الكهرباء والغاز للوقاية من مخاطر الحريق والالتماس الكهربائي، وإبلاغ الجيران في حالة السفر حفاظاً على الممتلكات.

معرض توعوي في «البوادي مول» لتثقيف الجمهور بتدابير السلامة

نظمت إدارة مرور العين في مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين، معرضاً تثقيفياً لتوعية الجمهور بتدابير السلامة المرورية والوقاية من الحوادث في مركز «البوادي مول» بالعين، ضمن النسخة الرابعة لحملة «صيّف بأمان»، وحملة وزارة الداخلية الفصلية الثالثة تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك».

وركز المعرض على توجيه رسائل شاملة لأفراد الأسرة للتعريف بأبرز المخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقين، مثل، السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والحمولة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وسلامة الإطارات، وصيانة المركبة.

وشاركت في المعرض مديرية شرطة العين، من خلال «قسم العلاقات العامة» وإدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، بتعريف الجمهور بـ «خدمة أمان» وأهميتها في تعزيز الدور المجتمعي للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، والتي تعمل على مدار الساعة لتلقي معلومات الجمهور التي تساهم في الحد من الجرائم واكتشافها، كما تضمن الحفاظ على سرية الشخص مقدم المعلومة في نشر الوعي وزيادة مستوى الأمن والأمان في المجتمع.

وقدمت إدارة مكافحة المخدرات في العين توعية للجمهور حول برنامج «فرصة أمل» وأهميته في تعزيز الوقاية، وتوفير تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على طلب العلاج، ومبادرة «سر بأمان» والتي حققت انعكاساتها الإيجابية في تطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات. وشارك عدد من أعضاء «كلنا شرطة» من إدارة الشرطة المجتمعية في تنظيم الفعالية وتسهيل إجراءات دخول وخروج الجمهور وقدم قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة عرضاً بالزي الشرطي القديم، وعرضت موسيقى شرطة أبوظبي مجموعة من مقطوعاتها التراثية والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الزوار، وقدمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضاً شيقة للكلاب البوليسية وعزز قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين وعي الجمهور حول برامج النقاط المرورية من منطلق أهمية الالتزام بالقوانين واحترامها وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين.

وقدمت إدارة مرور العين عروضاً متنوعة في المسرح التثقيفي المروري، والذي ضم شاشات ذكية شملت عروضاً لأفلام التوعية حول مخاطر استخدام الإطارات الرديئة وحث الجمهور على فحص الإطارات دورياً من أجل سلامتهم وسلامة المركبة وقدمت دورية السعادة هدايا رمزية للأطفال وزوار المعرض واطلعوا على أهداف دورية الطفل في تثقيف النشء مرورياً من خلال الركن الخاص للأطفال والذي ضم مرسماً ومسابقات ترفيهية وأسئلة توعية بمشاركة إدارات شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين.

وشهد المعرض مشاركة متميزة من الشركاء، منهم، شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، ومستشفى NMC، وشركة الفهيم للسيارات، والشرقية للسيارات، وإدارة مركز البوادي مول، بعدد من الشخصيات الكرتونية في ركن الأطفال، كما شارك عدد من أصحاب الهمم في فعاليات المعرض.

«12 طوق نجاة» لحماية الأطفال من الغرق في المسابح

حذرت شرطة أبوظبي ضمن حملة «صيف بأمان» الأسر من خطورة ترك الأطفال من دون رقابة في المسابح، مؤكدة ضرورة مرافقتهم وتكثيف الرقابة عليهم تجنباً لوقوع حوادث الغرق.

وأوضحت أن الإهمال يعد سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال ما يتطلب عدم الانشغال عنهم.

وأشارت إلى أن هناك 12 طوق نجاة لحماية الأطفال من الغرق في المسابح المنزلية، من أهمها عدم استخدام الأطفال أحواض السباحة بمفردهم وضع سياج آمن حول الأحواض والإلمام بالسباحة، وأن تكون الأرضية المحيطة بحوض السباحة مانعة للانزلاق، وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة، وعدم انشغال أولياء الأمور بالهواتف أثناء ممارسة أبنائهم السباحة وتعلّم أولياء الأمور مبادئ الإسعافات الأولية، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في حال عدم استخدامها، وعدم ترك الأطفال ممن هم دون 3 سنوات بدخول المسابح، وتزويد المسابح بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها، وعدم تجاهل تعليمات السلامة، مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامتهم.