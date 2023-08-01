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شرطة أبوظبي: القيادة توفر الإمكانات للشباب

من فعاليات الحفل (من المصدر)
2 أغسطس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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 احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج الدفعة الخامسة من المشاركين في فعاليات البرنامج الصيفي التطوعي العسكري لأبطال شرطة الغد، والتي ضمت 400 طالب وطالبة من الفئة العمرية ( 11 و 15 عاماً) والذين التحقوا بالبرنامج في أبوظبي والعين، وأقيم الحفل في استاد خليفة بن زايد الرياضي بمدينة العين.
شهد حفل التخريج، اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وعدد من مديري القطاعات، والعميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد كبير من الضباط وممثلي الجهات المشاركة، وأولياء الأمور، وطلبة وطالبات أبطال شرطة الغد.
وكرم راعي الحفل الطلبة الخريجين والشركاء الاستراتيجيين تقديراً لتعاونهم المستمر مع شرطة أبوظبي.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الإمكانات أمام شباب الوطن للتعبير عن طاقاتهم الإيجابية في العديد من الأنشطة والبرامج الصيفية التي تعزز القيم النبيلة، وترسخ الوطنية الإيجابية في نفوسهم.
 وأثنى على تفاعل الطلبة والطالبات مع أهداف البرنامج، والاستفادة من قيمه النبيلة في العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالقوانين والأنظمة وغرس الثقة بالنفس، والمثابرة، وتعزيز الولاء والانتماء الوطني، إلى جانب إثراء مخزونهم المعرفي وتوعيتهم عبر أنشطة هادفة تعود بالخير عليهم وعلى الوطن. وألقى العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، كلمة أكد فيها حرص شرطة أبوظبي على رفع قدرات الطلبة، وإكسابهم المهارات والخبرات الحياتية المختلفة، وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية والتوعية الأمنية.وأوضح، أن البرنامج الصيفي ركز على استثمار طاقات ومواهب الشباب في مختلف الأنشطة، وإكسابهم معارف من خلال الدورات التثقيفية والزيارات الميدانية والتدريب العسكري لصقل شخصياتهم، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية وحماية الوطن.
وكانت فعاليات الحفل بدأت بوصول راعي الحفل وعرض فيديو عن دورة أبطال شرطة الغد، ثم كلمة للخريجين عبروا فيها عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الدورة الهادفة والمفيدة، بعدها تم عرض سيناريو تحذيري من الرسائل المجهولة التي تروج لأنواع المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إثراء معرفي وثقافي 
أبدع أبطال «شرطة الغد» من خلال تقديمهم عرضاً متميزاً بالزي العسكري التراثي القديم لشرطة أبوظبي، استعرضوا دور الشرطة في حفظ الأمن في قلعة الحصن والمقطع والمطار والسوق، ونال العرض إعجاب الحضور، ومشاركة قسم الموروث الشرطي في هذا العرض، والذي يأتي ضمن الحفاظ على الإرث الأصيل والتاريخ الحافل في حفظ الأمن والأمان.  واستعرض الخريجون فقرة السلاح ورياضة الجيوجيتسو، وقدموا حركات السلاح الصامتة وفن الشلة كأحد الفنون الشعبية الأصيلة التي اكتسبوها خلال فترة البرنامج الصيفي التي نالت إعجاب واستحسان الحضور، وأدى الطلبة (الذكور والإناث) قسم الولاء والهتاف للقيادة والوطن.

 

شرطة أبوظبي
برنامج أبطال شرطة الغد
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