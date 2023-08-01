«شرطة أبوظبي» تنظم معرضاً توعوياً

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، معرضاً لتوعية الجمهور بتدابير السلامة المرورية في مركز «دلما مول» بأبوظبي، بالتعاون مع مجموعة الفهيم للسيارات وضمن النسخة الرابعة لحملة «صيّف بأمان»، وحملة وزارة الداخلية الفصلية الثالثة تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك». أكد العميد سيف حمد الزعابي، نائب مدير مديرية المرور والدوريات، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور باتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامة المركبات، والصيانة الدورية للمركبة والحرص على سلامة الإطارات، وعدم زيادة الحمولة على المركبات لتعزيز السلامة للسائقين ومرافقيهم.

وشارك في المعرض هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومؤسسة مواصلات الإمارات، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ونظمت مديرية المرور والدوريات عروضاً متنوعة في المسرح التثقيفي المروري، وبثت أفلام التوعية في الشاشات الذكية حول مخاطر استخدام الإطارات الرديئة. وعرضت المديرية الروبوت الذكي، حيث قدم نصائح مرورية للجمهور وعزز الوعي بعرض فيديوهات التوعية الرقمية. وقدمت مديرية مكافحة المخدرات توعية للجمهور حول برنامج «فرصة أمل» وأهميته في تعزيز الوقاية وتوفير تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على طلب العلاج.