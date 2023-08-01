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«الشرطة السياحية» تُنظم مُلتقى السعادة والإيجابية في دبي

مشاركون في الملتقى (من المصدر)
2 أغسطس 2023 00:53

دبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، مُلتقى «السعادة والإيجابية» على متن المجلس العائم في مرسى ياخوت مارينا، بحضور العميد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية، وموظفي الإدارة، بهدف مناقشة المبادرات وخطط العمل التي تنفذها إدارة الشرطة السياحية لإسعاد زوار إمارة دبي ونشر التوعية الأمنية. وأكد العميد خلفان الجلاف، أن الملتقى يأتي في إطار الحرص الدائم على التواصل مع الموظفين وتبادل وجهات النظر والاقتراحات والآراء، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.
وأثنى العميد خلفان عبيد الجلاف على الجهود التوعية التي يقوم بها أفراد الشرطة السياحي في إبراز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية في المجال السياحي، إلى جانب المهام التي يقومون بها في نشر التوعية الأمنية، من خلال المحاضرات وورش العمل التعريفية التي يتم تنفيذها في الفنادق السياحية على مستوى إمارة دبي، والتعريف بطرق التواصل مع شرطة دبي في الحالات الطارئة على الرقم 999 وفي الحالات غير الطارئة على الرقم 901. وتضمنت فعاليات المُلتقى، جلسة حوارية وتكريماً للموظفين والموظفات المتميزين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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