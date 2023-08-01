جنوب أفريقيا تكرم «دفاع مدني دبي»

كيبتاون (وام)

كرمت منظمة حماية الحرائق في جنوب أفريقيا، أكبر منظمة إطفاء في قارة أفريقيا، الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وذلك بمنحها شهادتين تقديريتين لما تقوم به من استخدامات للذكاء الاصطناعي في مجال الإطفاء.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي برئاسة الرائد عيسى أحمد خورشيد المطوع، مدير إدارة الرقابة والتفتيش للمنظمة، ضمن مشاركة الوفد فى مؤتمر «قمة التحول الرقمي»، بجمهورية جنوب أفريقيا بهدف استعراض أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات والتطرق إلى الفرص والمخاطر المترتبة عليها واستغلال التطور العلمي والتكنولوجي في حماية الأرواح والممتلكات.

وأشاد القائمون على المنظمة بالدور القيادي والريادي الذي يلعبه الدفاع المدني بدبي في مجال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التنبؤ الاستباقي، ورفع معدل التوعية والوقاية من الحراق باستخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار أجندة الزيارة قدَّم الرائد عيسى أحمد المطوع عرضاً مُفصَّلاً حول برنامج جاهزية الدفاع المدني، حيث قام بمشاركة تجارب وخبرات الإدارة العامة للدفاع المدني في هذا المجال مع الفريق العامل لدى المنظمة. تأتي هذه الجهود المشتركة في إطار تعزيز وتطوير القدرات والمهارات المتقدمة للجهات المُختصة في مجال الدفاع المدني وتحقيق أعلى مستويات الأمان والحماية للمجتمعات وشعوبها على مستوى العالم، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.