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الإمارات

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطلق فعاليات برنامج "الصيف بالخارج"

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطلق فعاليات برنامج "الصيف بالخارج"
1 أغسطس 2023 21:12

انطلقت فعاليات برنامج "الصيف بالخارج"، الذي تنفذه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سنوياً، بهدف تنظيم رحلات دولية للطلبة المتميزين لتنمية قدراتهم في الاستكشاف والتعلم وصقل خبراتهم ومهاراتهم عبر إتاحة الفرصة لهم للتعرف على تجارب جديدة.

وتوجهت أولى بعثات البرنامج التي ضمت 60 طالباً وطالبةً يرافقهم 6 مشرفين إلى كوريا الجنوبية، حيث اطلعوا خلال الزيارة على الثقافة الكورية وما تشهده من تطورات تكنولوجية كبيرة في مختلف المجالات، كما تلقوا دورات تدريبية متنوعة، وشاركوا خلالها بمشاريع علمية مميزة.

وقال الدكتور عمر الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في أبوظبي بالإنابة، إن تنظيم برنامج "الصيف بالخارج" يأتي ضمن أهداف المؤسسة الرامية إلى إكساب الطلبة مهارات جديدة عبر إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ثقافات مختلفة والانخراط في أنشطة تتيح لهم تنمية مهاراتهم العلمية والحياتية.

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وأضاف ان البرنامج يسهم في تعزيز وإثراء روح الإبداع والابتكار في نفوس أبنائنا الطلبة، وينمي لديهم المهارات القيادية من خلال تدريبهم على التخطيط الجيد للأهداف، ما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في حياتهم.

ويتضمن البرنامج تنظيم زيارات لمجموعة من الطلبة إلى أرقى وأفضل المؤسسات العلمية في العالم للحصول على تدريب عالي المستوى يفتح مداركهم المعرفية وينمي قدراتهم في مختلف المجالات، ويساعدهم على التعرف عن قرب على مختلف المسارات المهنية.

وتنوعت أهداف جدول أولى محطات برنامج "الصيف بالخارج" ما بين العلمية والتاريخية والفنية والترفيهية، إذ شملت الزيارة مركز أبحاث الفضاء الكوري، وتعرف خلالها الطلبة على أنشطة المركز، كما زاروا المدينة الذكية ومركز المعلومات الكورية، ومتحف سامسونج، والأرشيف الوطني الكوري، ومصانع إعادة التدوير، واستديو هيونداي، والمسرح الكوري، وغيرها من المعالم السياحية الشهيرة.

المصدر: وام
التعليم
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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