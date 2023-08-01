سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية

نظَّم مركز محمد بن راشد للفضاء، الاتصال اللاسلكي السابع والأخير مع رائد الفضاء سلطان النيادي، ضمن سلسلة "لقاء من الفضاء"، في جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي بإمارة الشارقة، وامتد الاتصال لمدة 10 دقائق من على متن محطة الفضاء الدولية.

وشهد الاتصال حضور قرابة 30 شخصًا، ليبلغ عدد حضور جلسات الاتصالات اللاسلكية السبع مع النيادي أكثر من 500 طالبًا من مختلف مدارس الإمارات. وأقيمت هذه السلسلة من الاتصالات في أماكن مختلفة؛ ما بين مركز محمد بن راشد للفضاء، ومدرسة مشيرف الحلقة الأولى في عجمان، ومدرسة جيمس ولينغتون إنترناشيونال في دبي، ومكتبة محمد بن راشد، وجمعية الإمارات لهواة اللاسلكي.

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "سُعداء بختام سلسلة الاتصالات اللاسلكية مع سلطان النيادي بنجاح كبير، لقد كانت رحلة ممتعة ستترك بصمة في عقول الأطفال الصغار، وستلهمهم للسعي نحو استكشاف الفضاء، ومع قرب انتهاء مهمة سلطان على متن محطة الفضاء الدولية، نسعى من خلال هذه الاتصالات إلى إلهام جيل جديد من رواد الفضاء، يكون قادرًا على استكمال مسيرة دولتنا وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء.

وخلال سلسلة الاتصالات اللاسلكية، تعرف المشاركون إلى أهم المشاريع والمهمات التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب أهمية محطة الفضاء الدولية وتاريخ تأسيسها، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية استخدام تقنية الاتصال عبر اللاسلكي.

وتضمنت السلسلة أيضًا اتصالات مباشرة مع رائد الفضاء سلطان النيادي، حيث نال الطلاب فرصة التواصل مع النيادي، وطرح العديد من الأسئلة حول الفضاء، والتعرف إلى تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.