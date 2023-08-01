الأربعاء 2 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية

سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
1 أغسطس 2023 20:33

 نظَّم مركز محمد بن راشد للفضاء، الاتصال اللاسلكي السابع والأخير مع رائد الفضاء سلطان النيادي، ضمن سلسلة "لقاء من الفضاء"، في جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي بإمارة الشارقة، وامتد الاتصال لمدة 10 دقائق من على متن محطة الفضاء الدولية.
وشهد الاتصال حضور قرابة 30 شخصًا، ليبلغ عدد حضور جلسات الاتصالات اللاسلكية السبع مع النيادي أكثر من 500 طالبًا من مختلف مدارس الإمارات. وأقيمت هذه السلسلة من الاتصالات في أماكن مختلفة؛ ما بين مركز محمد بن راشد للفضاء، ومدرسة مشيرف الحلقة الأولى في عجمان، ومدرسة جيمس ولينغتون إنترناشيونال في دبي، ومكتبة محمد بن راشد، وجمعية الإمارات لهواة اللاسلكي.
وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "سُعداء بختام سلسلة الاتصالات اللاسلكية مع سلطان النيادي بنجاح كبير، لقد كانت رحلة ممتعة ستترك بصمة في عقول الأطفال الصغار، وستلهمهم للسعي نحو استكشاف الفضاء، ومع قرب انتهاء مهمة سلطان على متن محطة الفضاء الدولية، نسعى من خلال هذه الاتصالات إلى إلهام جيل جديد من رواد الفضاء، يكون قادرًا على استكمال مسيرة دولتنا وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء.

وخلال سلسلة الاتصالات اللاسلكية، تعرف المشاركون إلى أهم المشاريع والمهمات التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب أهمية محطة الفضاء الدولية وتاريخ تأسيسها، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية استخدام تقنية الاتصال عبر اللاسلكي.

أخبار ذات صلة
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف

وتضمنت السلسلة أيضًا اتصالات مباشرة مع رائد الفضاء سلطان النيادي، حيث نال الطلاب فرصة التواصل مع النيادي، وطرح العديد من الأسئلة حول الفضاء، والتعرف إلى تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

المصدر: وام
سلطان النيادي
الفضاء
الإمارات
مركز محمد بن راشد للفضاء
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل 3 سيدات وطفل في انفجار لغم شمال شرقي سوريا
اليوم 12:16
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:00
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
الإمارات
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
اليوم 11:47
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
الرياضي
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
اليوم 11:36
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
الإمارات
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©