«بيئة أبوظبي» تدعم خطة «أدنوك» بتسريع خفض كثافة الانبعاثات

أشادت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بخطة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتسريع خفض الانبعاثات التي أطلقتها مؤخراً.. وثمنت جهودها ودورها الرائد شريكاً رئيسياً في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي في إمارة أبوظبي من خلال تقديمها حلولا مبتكرة ورائدة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة.

و تعتبر الاستراتيجية الخمسية للتغير المناخي بمثابة مساهمة رئيسية للإمارة تعبر عن طموحها في مجال العمل المناخي الفعال على المستويات المختلفة لتحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والتي تعهدت بها قيادة دولة الإمارات كمحرك وطني يهدف إلى خفض الانبعاثات.

وتدفع استراتيجية أدنوك باتجاه الابتكار لتعزيز جهود احتجاز الكربون وتخزينه وتحدد الإجراءات الهادفة إلى التنويع الاقتصادي باتجاه قطاعات منخفضة الكربون على وجه التحديد في قطاع النفط والغاز.



وحددت الاستراتيجية هدفاً لخفض كثافة انبعاثات الكربون في عمليات أدنوك بنسبة 25٪ بحلول عام 2030 وذلك لتحقيق مستوى يعتبر من بين أقل الانبعاثات الناتجة عن إنتاج برميل النفط في الصناعة على مستوى العالم.

وأشارت الدكتورة شيخة الظاهري في هذا الصدد إلى أن خطة أدنوك لخفض الانبعاثات في قطاع صناعة النفط والغاز إلى مستويات تعتبر من بين الأدنى في العالم والإعلان عن خفض انبعاثات الكربون بنحو 5.4 مليون طن في جميع عمليات الشركة في عام 2022 علامة فارقة ومهمة في مسار إمارة أبوظبي الاستراتيجي في العمل المناخي.

ونوهت إلى أن مسيرة التعاون بين هيئة البيئة - أبوظبي وأدنوك لتحويل قطاع الطاقة بدأت منذ أكثر من 15 عامًا مشيرة إلى أن الطرفين يواصلان العمل معاً لاستكشاف الفرص والإمكانيات في مصادر الطاقة البديلة مثل الهيدروجين وتقليل انبعاثات الميثان في عمليات الإنتاج إضافة إلى عملهما المشترك لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي في مواقع عمليات شركة أدنوك ودعم إعادة تأهيل المناطق البحرية والبرية.



وأضافت شيخة الظاهري أنه وبتوجيهات ودعم من قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل هيئة البيئة - أبوظبي العمل بشكل وثيق مع شركة أدنوك وشركائها الرئيسين لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي للتغير المناخي الطموحة التي حددتها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 47 مليون طن في جميع القطاعات العاملة في الإمارة بحلول عام 2030 تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية والهدف الوطني المتمثل في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050.

وتركز رؤية استراتيجية التغير المناخي في إمارة أبوظبي على تحقيق الريادة المناخية عن طريق خفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية وتحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.