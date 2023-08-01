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محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي

محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
1 أغسطس 2023 20:02

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة يشاركون في أكبر مسابقة للقراءة في العالم.

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وقال سموه عبر منصة «إكس»: «احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم.. حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذه المسابقة.. ستبقى مصر العروبة.. مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي.. كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف.. حفظ الله مصر.. وشعبها وقيادتها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصر
القراءة
محمد بن راشد
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