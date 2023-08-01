سفير الإمارات يلتقي لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة، لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والنائب الدكتور غازي الذنيبات رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية أن العلاقات بين الدولتين تُعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات. جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس وأعضاء اللجنة إلى مقر سفارة الدولة في عمّان، حيث التقوا معالي السفير، وبحثوا معه سبل تعزير العلاقات الثنائية، والبناء عليها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. وتم خلال اللقاء أيضاً، التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق في المجالات البرلمانية، من خلال عقد اللقاءات وتكثيف الزيارات، وتبادل الخبرات. وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الرشيدتين، مشيراً إلى الحرص المشترك على دعم الجهود والمساعي لتطويرها، وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة المرجوة على البلدين الشقيقين. كما أشار إلى أهمية الزيارات واللقاءات مع لجان الأخوة البرلمانية، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية. من جانبه، قال الذنيبات إن العلاقات الإماراتية الأردنية تنطلق من أسس صلبة وتحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين "حفظهما الله"، واصفاً تلك العلاقات بالتاريخية والمتينة والمتجذرة، كما أكد حرص البلدين على توسيع التعاون في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.