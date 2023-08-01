الأربعاء 2 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الإمارات يلتقي لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية

سفير الإمارات يلتقي لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية
1 أغسطس 2023 18:42

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة، لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والنائب الدكتور غازي الذنيبات رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية أن العلاقات بين الدولتين تُعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات. جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس وأعضاء اللجنة إلى مقر سفارة الدولة في عمّان، حيث التقوا معالي السفير، وبحثوا معه سبل تعزير العلاقات الثنائية، والبناء عليها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. وتم خلال اللقاء أيضاً، التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق في المجالات البرلمانية، من خلال عقد اللقاءات وتكثيف الزيارات، وتبادل الخبرات. وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الرشيدتين، مشيراً إلى الحرص المشترك على دعم الجهود والمساعي لتطويرها، وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة المرجوة على البلدين الشقيقين. كما أشار إلى أهمية الزيارات واللقاءات مع لجان الأخوة البرلمانية، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية. من جانبه، قال الذنيبات إن العلاقات الإماراتية الأردنية تنطلق من أسس صلبة وتحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين "حفظهما الله"، واصفاً تلك العلاقات بالتاريخية والمتينة والمتجذرة، كما أكد حرص البلدين على توسيع التعاون في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

أخبار ذات صلة
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
المصدر: وام
الإمارات
الأردن
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل 3 سيدات وطفل في انفجار لغم شمال شرقي سوريا
اليوم 12:16
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:00
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
الإمارات
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
اليوم 11:47
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
الرياضي
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
اليوم 11:36
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
الإمارات
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©