حاكم الشارقة يعتمد 2005 منح دراسية في جامعات الشارقة والأميركية وخورفكان وكلباء

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم، 1.600 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس بجامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك في مختلف التخصصات والبرامج العلمية المطروحة في الجامعتين.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة 305 منح دراسية «للطلاب والطالبات» بجامعة خورفكان، منهم 70 طالباً من مدينة كلباء وسيتم نقلهم «مع منحهم» إلى جامعة كلباء وفق متطلبات الدراسة و100 منحة دراسية للطلاب والطالبات في جامعة كلباء، والباب مازال مفتوحاً لتلقي الطلبات.

ويأتي ذلك امتداداً لحرص سموه على تمكين أبنائه من تلقي أحدث أدوات المعرفة والنهوض بنوعية التعليم والارتقاء بمخرجاته لأفضل المستويات.