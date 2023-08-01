الأربعاء 2 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الشارقة يعتمد 2005 منح دراسية في جامعات الشارقة والأميركية وخورفكان وكلباء

حاكم الشارقة يعتمد 2005 منح دراسية في جامعات الشارقة والأميركية وخورفكان وكلباء
1 أغسطس 2023 18:05

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم، 1.600 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس بجامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك في مختلف التخصصات والبرامج العلمية المطروحة في الجامعتين.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة 305 منح دراسية «للطلاب والطالبات» بجامعة خورفكان، منهم 70 طالباً من مدينة كلباء وسيتم نقلهم «مع منحهم» إلى جامعة كلباء وفق متطلبات الدراسة و100 منحة دراسية للطلاب والطالبات في جامعة كلباء، والباب مازال مفتوحاً لتلقي الطلبات.

أخبار ذات صلة
«مليحة للآثار» يستعد لـ«ليلة الشهب»
6.9 مليون درهم من «الشارقة الخيرية» لدعم المساعدات السكنية

ويأتي ذلك امتداداً لحرص سموه على تمكين أبنائه من تلقي أحدث أدوات المعرفة والنهوض بنوعية التعليم والارتقاء بمخرجاته لأفضل المستويات.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل 3 سيدات وطفل في انفجار لغم شمال شرقي سوريا
اليوم 12:16
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:00
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
الإمارات
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
اليوم 11:47
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
الرياضي
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
اليوم 11:36
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
الإمارات
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©