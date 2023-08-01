متبرعو "خيرية الشارقة" يدعمون برامج المساعدات السكنية بقيمة 6.9 مليون درهم

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن المساعدات السكنية التي قدمتها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت قيمتها المالية 6.9 مليون درهم، وشملت 766 أسرة متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها والتي اندرجت تحت 3 بنود مشمولة في مظلة المساعدات السكنية وهي الأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وترميم وصيانة البيوت، والتكفل بسداد المتأخرات الإيجارية والرسوم المتأخرة عن خدمات الكهرباء والمياه.

وقال عبدالله سيف بن هندي المدير التنفيذي بالإنابة لجمعية الشارقة الخيرية إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة بما يضمن الاستقرار ولم شمل الأسرة وتقوية ترابطها وتعزيز أواصر المجتمع والأسرة.

وأوضح أن المساعدات السكنية التي قدمتها الجمعية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري ساهمت في رفع وتخفيف أعباء المعيشة عن 565 أسرة عجزت عن الإيفاء بالمستحقات الإيجارية التي تراكمت على عاتقهم وصدرت بحقهم أحكام تنفيذية، وبلغت قيمة تلك المتأخرات الإيجارية ومتأخرات خدمات الكهرباء والمياه 4.6 مليون درهم.

وأشار ابن هندي إلى أن برامج المساعدات السكنية تضمنت التكفل بصيانة وترميم منازل وبيوت 47 أسرة من الأسر التي تقطن بيوتا ومساكن متهالكة بتكلفة 896 ألف درهم، مع تأثيث بيوت المعيشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لما يزيد عن 154 أسرة من غير المقتدرين بقيمة مالية بلغت 1.3 مليون درهم.

وأكد أن الجمعية تواصل أعمالها الخيرية التي من شأنها إدخال البهجة إلى نفوس المعوزين، وتعكس التلاحم والتكافل الاجتماعي بين المجتمع الإماراتي الذي يتصف بقيم العطاء وحب الخير، مشيراً إلى أن الجمعية تنظر إلى مساعدات فاقدي السكن والمتعسرين في سداد رسوم الإيجار السكني وفواتير الكهرباء والمياه بعين الاهتمام وضمن مساعيها لتعزيز مسيرة عملها وتأكيداً منها على الدور الكبير للعمل الإنساني في دعم الأسر المتعففة.

وقال إنه ونظراً لحاجة العديد من الأسر الفقيرة لدعم وتوفير المساكن الآمنة أو عمل الصيانة اللازمة للمنازل المتهالكة أو التي تحتاج إلى دعم لأعمال التشطيب لأصحاب الدخول المتدنية، فإن الجمعية تعمل على ترميم عدد من المنازل لبعض الأسر الفقيرة التي تسكن فيها هذه الأسر ضمن برامج المساعدات المقطوعة بحيث ينعكس ذلك إيجاباً عليهم ويحقق لهم الاستقرار ويجنبهم التشتت.

ولفت ابن هندي إلى أن الجمعية لا تتوانى في تقديم المساعدة لمستحقيها، وتدعو كافة المعوزين إلى تقديم طلبات المساعدة من خلال الموقع الإلكتروني متضمنة المستندات والوثائق المطلوبة والتي يجب أن تشتمل على نسخة عن بطاقات الهوية الإماراتية لأفراد الأسرة بالإضافة إلى نسخة عن جوازات السفر شريطة وجود إقامة سارية بالدولة للمقيمين، أو خلاصة قيد للمواطنين، وإفادة بالحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى خطاب إفادة من المؤسسة العقابية والإصلاحية في حال أن المستحق للمساعدة يقضي حكماً تنفيذياً في تعثر مالي، كما يجب أن تتضمن وثائق طلب المساعدة خطابا من جهة العمل موضح به الراتب الشهري الإجمالي، مع كشف حساب بنكي، وصورة من الرخصة التجارية واعتماد التواقيع للعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب عقد إيجار موثق من الجهات المختصة أو إثبات ملكية العين السكنية، وبيان بقيمة فاتورة الكهرباء، كما يلزم إرفاق بالطلب رسالة من المؤجر موضحاً بها قيمة المتأخرات الإيجارية والفترة الزمنية، وفي حال وجود قضية إيجارية قائمة يلزم إرفاق صورة الدعوى من البلدية التابع لها محل السكن، وخطاب التنفيذ القضائي، مع إحضار آخر فاتورة من فواتير خدمات الكهرباء والمياه مع رسالة من الجهة المختصة تفيد بانقطاع التيار الكهربائي حال المساعدة تتعلق بتعثر في دفع استحقاقات فواتير الخدمات.

وقال إنه في حال استيفاء الطلب لجميع المستندات فسوف تتم مباشرة إجراءات الدراسة الميدانية ورفع تقرير بشأنه إلى اللجنة المختصة لوضع قرارها من حيث الأحقية في الحصول على المساعدة من عدمه، حيث يمكن للمراجعين التواصل عبر رقم مركز الاتصال المجاني 80014 لكافة الاستفسارات المتعلقة بطلبات المساعدات المقدمة أو المستجدة، لافتا إلى أن توفير المناخ والبيئة المناسبان من شأنهما تعزيز استقرار المرء والتي تأتي في طليعة مساعي الجمعية نحو إطلاق برامج تأخذ بالمستحقين للاعتماد على أنفسهم، متوجها بالشكر الجزيل لكل من تبرع وساهم في تحقيق الاستقرار.