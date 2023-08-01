الأربعاء 2 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
1 أغسطس 2023 16:55

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.. الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي.. خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:51 والمد الثاني عند الساعة 01:17 و الجزر الأول عند الساعة 08:06الجزر الثاني عند الساعة 19:02
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 21:51 والجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:28 .

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
23.5 درجة الحرارة في ركنة بالعين
المصدر: وام
الطقس
الأرصاد
طقس الإمارات
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل 3 سيدات وطفل في انفجار لغم شمال شرقي سوريا
اليوم 12:16
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
الرياضي
24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس
اليوم 12:00
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
الإمارات
"مكتبة".. وجهة تثقيفية وتعليمية للأطفال خلال عطلة الصيف
اليوم 11:47
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
الرياضي
جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
اليوم 11:36
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
الإمارات
صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس يوم الجمعة 25
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©